Chủ tịch nước gặp lãnh đạo nhiều nước tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo nhiều nước tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít ở Trung Quốc, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ.

Chủ tịch nước Lương Cường ngày 3/9 tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh, bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các quốc gia sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng, theo Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.

Gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 3/9, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, ủng hộ Nga phát triển ổn định, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác Nga - ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nga tìm các hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số tại Việt Nam.

Tổng thống Putin cho hay Nga rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; triển khai Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030; mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau.

Việt - Nga sẽ đẩy mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, hỗ trợ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, đẩy nhanh đàm phán các hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, quân sự, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, kiểm soát Internet vệ tinh, y tế, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, giao thông vận tải, du lịch, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hội kiến Chủ tịch nước chiều 3/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico mong muốn nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới. Ông cho biết cộng đồng người Việt tại Slovakia đã hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Slovakia, được chính phủ nước này công nhận là dân tộc thiểu số của Slovakia.

Hai lãnh đạo nhất trí phát triển quan hệ trên tất cả lĩnh vực, tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị Slovakia hỗ trợ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN

Trong sáng 3/9, Chủ tịch nước đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước trên thế giới.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác của mỗi nước và ở khu vực.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez mong muốn Việt Nam - Cuba tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác để đưa quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm 6 năm trước; khẳng định Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo cơ sở vững chắc làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước cũng gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N'Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường đang trong chuyến công tác Trung Quốc ngày 2-4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các nước sáng 3/9 đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Như Tâm