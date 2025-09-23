Chủ tịch nước gặp bạn bè, nhân dân Mỹ yêu mến Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường gặp bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ tại New York, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ của họ.

Chủ tịch nước Lương Cường ngày 22/9 gặp các đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Mỹ yêu mến Việt Nam, nhân dịp dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 tại New York và làm việc tại Mỹ, theo TTXVN.

Đây là những người đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ, gắn bó với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ cũng như góp phần trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Một trong số đó là bà Ani Toncheva, đảng viên đảng Cộng sản Mỹ, người từng cống hiến cho chủ nghĩa quốc tế và chống chủ nghĩa quân phiệt cũng như tích cực tham gia các cuộc đấu tranh vì quyền lao động và nhà ở tại thành phố New York.

Cuộc gặp còn có sự tham gia của ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển, người đã tích cực vận động ủng hộ Việt Nam thời kỳ đàm phán Hiệp định Paris 1973 và ông Todd Magee, Giám đốc điều hành tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Họ bày tỏ khâm phục Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn cam go để phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động khó lường, chia sẻ về những đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương, hậu quả chiến tranh cho nhân dân Việt Nam.

Đó là những nỗ lực giúp nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ, cũng như các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn, thiệt thòi.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước nhắc lại hình ảnh những công dân Mỹ yêu chuộng hòa bình trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình, hay các tổ chức cựu chiến binh Mỹ đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ ngày 22/9. Ảnh: TTXVN

Ông nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là một lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ, đóng vai trò nền tảng xã hội vững chắc, vừa là chất xúc tác, vừa góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, là cầu nối trái tim với trái tim, kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước mong các bạn bè, đối tác Mỹ phát huy vai trò cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, địa phương hai bên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nòng cốt và đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, chất độc dioxin và bom mìn, hỗ trợ thu thập thông tin giúp đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam trong diện mất tích.

Ông khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực cao nhất trong tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam, mong muốn các bạn bè, đối tác tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ngọc Ánh