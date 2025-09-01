Chủ tịch nước: Đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim mỗi người Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Cuba, tình đoàn kết xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người dân.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và phu nhân chiều nay dự lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Nhà hát Hồ Gươm, theo TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết cách đây 65 năm, Việt Nam và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son lịch sử, mở đầu cho mối quan hệ thân tình mẫu mực, hiếm có giữa hai quốc gia trong lịch sử quốc tế.

Chủ tịch nước nhắc lại tình đoàn kết của Cuba đối với Việt Nam trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, từ việc Cuba là quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bối cảnh ra đời câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị tháng 9/1973, cho tới sự giúp đỡ chí tình của Cuba những năm tháng ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông khẳng định đó là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, sự ủng hộ quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez tại Nhà hát Hồ Gươm ngày 1/9. Ảnh: Giang Huy

Theo Chủ tịch nước, khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua Thời kỳ Đặc biệt và tiến hành quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, hai nước tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi Cuba đã trao Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý, vaccine phòng Covid-19, Việt Nam tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây cà phê... Hai nước cũng trao đổi những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nhưng như anh em một nhà" và lời khẳng định của lãnh tụ Fidel Castro rằng "Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế". Ông nhấn mạnh đoàn kết với Cuba xuất phát từ trái tim và trong suy nghĩ của mỗi người Việt Nam. Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Giang Huy

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel khẳng định lịch sử đấu tranh phi thường và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam chính là nền tảng cho mối quan hệ mẫu mực của hai nước với sự ủng hộ vô điều kiện của Cách mạng Cuba. Ông nhấn mạnh Cuba vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 2/12/1960, là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cuba, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian và trở thành hình mẫu của tình hữu nghị và hợp tác, nhất là trong thời điểm hòa bình thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Giang Huy

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba đánh giá cao sự ủng hộ kiên định mà Việt Nam dành cho Cuba trong cuộc đấu tranh yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh bao vây cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách phi lý các quốc gia bảo trợ khủng bố. Ông bày tỏ lòng biết ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ vô giá đối với an ninh lương thực, đặc biệt là những chiến dịch quyên góp ủng hộ.

Ông một lần nữa khẳng định "tình cảm gắn kết giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững và không gì có thể phá vỡ nổi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt này".

Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Ảnh: Giang Huy

Huyền Lê