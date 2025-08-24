Chủ tịch nước: Đoàn kết tạo sức mạnh phát triển trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch nước khẳng định mọi thành tựu 80 năm qua bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đột phá về khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.

Sáng 24/8, tại Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Chủ tịch nước Lương Cường nói Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận những cống hiến của công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh sức mạnh dân tộc được tạo nên từ sự đoàn kết, và đây sẽ tiếp tục là nền tảng để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước cho rằng đội ngũ doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoạt động của doanh nhân không chỉ đóng góp cho phát triển doanh nghiệp mà còn gắn với mục tiêu quốc gia, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định đây là bộ phận không tách rời của dân tộc. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đồng bào xa Tổ quốc vẫn luôn hướng về quê hương, tích cực đóng góp trí tuệ, tài lực và tình cảm cho đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng 80 năm qua, mọi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết. Trong kỷ nguyên mới, đất nước đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức. Để tận dụng vận hội, cả nước cần tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển trong toàn dân.

Theo ông, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, Nhà nước phải tinh gọn bộ máy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy xã hội số. Ba khâu đột phá chiến lược - thể chế, nhân lực và hạ tầng - cần được triển khai quyết liệt. Song song với đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy chính trị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ông đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, Mặt trận cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước mong muốn Mặt trận khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân, từ đó củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơn Hà