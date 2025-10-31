Chủ tịch nước đề xuất ba trọng tâm hợp tác của APEC

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị các lãnh đạo APEC, nêu các trọng tâm hợp tác, trong đó có đề xuất thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Phát biểu tại phiên thứ nhất Hội nghị các lãnh đạo APEC 2025 sáng 31/10, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trước những cú sốc từ bên ngoài và tác động trái chiều của công nghệ, theo TTXVN.

Chủ tịch nước đề xuất ba trọng tâm mà APEC tập trung, trong đó cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hóa hiệu quả quy trình thông quan. Cần nâng cấp và đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin, hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới cũng như thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Theo Chủ tịch nước, APEC cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hóa Hiệp định thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 31/10. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề xuất cần hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, nền tảng kinh tế vi mô vững chắc đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng dài hạn và bài học phát triển của khu vực cũng đã khẳng định vai trò rất quan trọng của khu vực tư nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tại hội nghị, các lãnh đạo APEC và khách mời thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Các lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập và kết nối kinh tế liên khu vực, kêu gọi tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại chính sách giữa các khu vực, đẩy mạnh xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư cũng như xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt và bền vững.

Ngọc Ánh