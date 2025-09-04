Chủ tịch nước đề cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường gặp cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của bà con, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Gặp Chủ tịch nước Lương Cường ngày 4/9 tại Bắc Kinh, đại diện cộng đồng người Việt ở Trung Quốc chia sẻ về cuộc sống, công việc và sự hòa nhập với xã hội sở tại, cam kết tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau, giữ truyền thống, nét văn hóa người Việt và luôn hướng về Tổ quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết hiện có hơn 100.000 người Việt Nam ở Trung Quốc, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh sinh sống và học tập tại nhiều tỉnh thành, theo TTXVN.

Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, góp phần tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước, lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi về con người Việt Nam với bạn bè sở tại và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc ngày 4/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cho hay đã làm việc với các lãnh đạo Trung Quốc, nhất là cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác, phát huy tối đa điểm đồng, tìm cách kiểm soát bất đồng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ông khẳng định Việt Nam luôn nhất quán phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia, dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để đất nước tiến tới hoàn thành khát vọng, mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, công tác lãnh sự, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho kiều bào, lưu học sinh ta tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến; khẳng định đó là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc ngày 4/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các nhân sĩ hữu nghị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần xây dựng, tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Ngọc Ánh