Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thư ký LHQ

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thư ký LHQ Guterres thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng.

Lễ đón chính thức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres diễn ra chiều 24/10 tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì. Đội tiêu binh và các em nhỏ đứng dọc thảm đỏ chào đón lãnh đạo Liên Hợp Quốc. Đại diện các em nhỏ đã tặng hoa cho ông Guterres, theo TTXVN.

Chủ tịch nước và Tổng thư ký Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên đoàn tháp tùng hai lãnh đạo. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Giang Huy

Tổng thư ký Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) ngày 24-25/10. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tháp tùng ông Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm tổng giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo, cùng một số quan chức Liên Hợp Quốc.

Ông Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng kỹ sư Học viện Instituto Superior Tecnico và biết các ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Ông là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017.

Ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc, khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trên mọi lĩnh vực. Lần gần nhất, Tổng thư ký thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai 2021-2026.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước. Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể và tọa đàm cấp cao, cùng hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Tội phạm mạng gia tăng cả về quy mô, mức độ phức tạp và phạm vi tác động đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 8.000 tỷ USD trong năm 2023 và dự báo lên đến 10.500 tỷ vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Như Tâm