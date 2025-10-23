Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 23-24/10.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 23/10. Ảnh: Giang Huy

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm, phát biểu với báo chí.

Tổng thống Nam Phi dự kiến hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và có các hoạt động khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril tại Phủ Chủ tịch ngày 23/10. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD.

Tính đến tháng 7, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Cộng đồng người Việt tại Nam Phi gồm khoảng 200 người.

Ngọc Ánh