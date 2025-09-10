Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 9-12/9.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 10/9. Ảnh: Giang Huy

Toàn quyền Australia dự kiến hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động khác.

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng phu nhân và Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân. Ảnh: Giang Huy

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

