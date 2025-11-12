Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đang thăm chính thức Việt Nam ngày 12-13/11.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 12/11. Ảnh: Giang Huy

Sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm. Quốc vương Jordan dự kiến hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động khác.

Jordan là quốc gia Trung Đông có diện tích hơn 89.000 km2, dân số 11,4 triệu người, với hầu hết người dân theo đạo Hồi. Việt Nam - Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan tại Phủ Chủ tịch ngày 12/11. Ảnh: Giang Huy

Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Jordan đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,5 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử, vải, hóa chất, gỗ. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất.

Tính đến tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký một triệu USD, đứng thứ 108 trong tổng số 153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ngọc Ánh