Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 1/12. Ảnh: Giang Huy

Sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao đổi văn kiện hợp tác. Quốc vương Brunei dự kiến hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei tại Phủ Chủ tịch ngày 1/12. Ảnh: Giang Huy

Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Brunei diễn ra ngày 30/11-2/12 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng hôm 30/11, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Quốc vương Brunei trở lại thăm Việt Nam lần thứ bảy, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục có nhiều kết quả tích cực.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 3/2019. Brunei hiện đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 153 dự án đang có hiệu lực.

Ngọc Ánh