Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Bhutan dự kiến hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD mỗi năm. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu. Ảnh: Giang Huy

Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan, điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Cộng đồng người Việt tại Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 10 người, trong đó có ba phụ nữ lấy chồng Bhutan.

Ngọc Ánh