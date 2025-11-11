Chủ tịch Ninh Bình làm Phó bí thư Hưng Yên

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc nói sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Lam Sơn

Ông Phạm Quang Ngọc 52 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Tháng 12/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ). Khi Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định hồi tháng 7, ông được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình mới.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên gồm Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa; các Phó bí thư Trần Quốc Toản (thường trực), Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND) và Phạm Quang Ngọc.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hưng Yên (cũ) và Thái Bình, có diện tích hơn 2.500 km2, dân số khoảng 3,56 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tháng 10 đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa địa phương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc.

Sau khi Bộ Chính trị thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, đến nay 100% bí thư tỉnh ủy trên cả nước không còn là người địa phương. Cuối tháng 10, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng yêu cầu các địa phương bố trí các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và chánh thanh tra tỉnh theo nguyên tắc tương tự.

Vũ Tuân