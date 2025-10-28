Chủ tịch Nam Long nhận giải 'Nhân vật bất động sản của năm'

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Nam Long, được xướng tên ở hạng mục đặc biệt do ban biên tập bình chọn, vinh danh cá nhân đóng góp nổi bật cho ngành, tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Giải thưởng do Property Report, ấn phẩm chính thức của PropertyGuru Group, trao tặng trong khuôn khổ giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, tối 24/10. Theo công bố của ban tổ chức, "Real estate personality of the year" (Nhân vật bất động sản của năm) là hạng mục đặc biệt do ban biên tập Property Report bình chọn. Hạng mục ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững của ngành bất động sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Quang được lựa chọn nhờ những nỗ lực thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở hợp túi tiền và mô hình đô thị tích hợp. Chiến lược được đánh giá là phù hợp với nhu cầu an cư thực của người dân đô thị, đồng thời góp phần tạo dựng môi trường sống bền vững cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Quang nhận giải tại sự kiện ngày 24/10. Ảnh: Nam Long

Phát biểu khi nhận vinh danh, ông Quang cho biết vinh dự, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển nhà ở trên đã được duy trì hơn 30 năm phát triển của tập đoàn. "Mỗi dự án đều hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tạo môi trường sống tốt cho cư dân", người đứng đầu Nam Long phát biểu.

Trong khuôn khổ sự kiện, An Zen Residences, thuộc dòng sản phẩm EHome do Nam Long ADC - công ty thành viên do tập đoàn phát triển, cũng được vinh danh ở hạng mục "Dự án căn hộ xuất sắc Việt Nam".

Chiến lược phát triển của Nam Long thể hiện tầm nhìn dài hạn khi kết hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thông qua hợp tác với các đối tác đến từ Malaysia, Singapore, Nhật Bản. Chiến lược này đảm bảo tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế và quản lý vận hành, hướng đến tạo dựng các khu đô thị mới, đáp ứng mục đích vì thế hệ trẻ và cộng đồng Việt Nam.

Sau 33 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Nam Long hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Doanh nghiệp đang triển khai loạt đô thị tích hợp quy mô lớn, gồm Waterpoint (355 ha), Izumi City (170 ha), Nam Long Đại Phước (45 ha), Mizuki Park (26 ha) và Nam Long II Central Lake (43 ha). Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

PropertyGuru Vietnam Property Awards thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản châu Á có lịch sử hơn 20 năm, được tổ chức ở nhiều quốc gia. Giải thưởng năm nay vinh danh 70 hạng mục ghi nhận những nhà phát triển, chủ đầu tư, dự án, thiết kế kiến trúc nổi bật.

Hoài Phương