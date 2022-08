Chủ tịch MVOT thăm chi nhánh The SAEM Hàn Quốc

Lãnh đạo MVOT đến thăm chi nhánh tổng của thương hiệu The SAEM tại Hàn Quốc nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường.

Chủ tịch MVOT Trần Thị Đa Thanh đã có chuyến làm việc với lãnh đạo The SAEM và Tâp đoàn Hankook. đồng thời tham gia hội thảo tại Hàn Quốc. Trong cuộc họp, lãnh đạo của MVOT cùng các đối tác đã nêu ra những đánh giá cụ thể về hoạt động của The SAEM Việt Nam trong thời gian qua. Từ khi bước vào thị trường Việt Nam vào năm 2019, các đối tác nhận xét The SAEM Việt Nam bước đầu đã có những thành công nhất định trên hành trình đem những sản phẩm chất lượng tiếp cận người tiêu dùng. Cùng với đó, nữ doanh nhân Đan Thanh đã triển khai chiến lược định hướng mới cho con đường phát triển của thương hiệu The SAEM Official Vietnam trong 10 năm tới.

Doanh nhân Trần Thị Đan Thanh (áo đen, bên phải) và cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cao cấp tập đoàn Hankook. Ảnh: MVOT

Với mong muốn giữ vững mối quan hệ bền chặt của the SAEM Việt - Hàn, nữ chủ tịch của MVOT bày tỏ sự kỳ vọng vào chuyến công tác lần này. Từ trước đến nay, Hàn Quốc được biết đến là thị trường phát triển mạnh mẽ với ngành công nghiệp mỹ phẩm và là "chiếc nôi" đón đầu những thương hiệu nổi tiếng, chất lượng cao. Quốc gia này cũng được coi là khó tính và kỹ lưỡng trong việc "chọn mặt gửi vàng" cho những đứa con tinh thần của mình.

Khi chia sẻ với giới truyền thông, bà Đan Thanh cũng nêu rõ đây là cơ hội tốt để xác lập vị trí chiến lược đôi bên, dễ dàng triển khai chi tiết cho những tiềm năng dồi dào của doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, đây là lợi thế lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các thương hiệu mới sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Hai bên cũng nhất trí sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để mở đường cho các thương hiệu khác của tập đoàn tiến vào thị trường Việt Nam.

Nữ chủ tịch ghé thăm đến trụ sở chính The SAEM – Hàn Quốc. Ảnh: MVOT

Chia sẻ về chuyến đi, Chủ tịch MVOT cho biết cô cảm thấy ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp của The SAEM Hàn Quốc. Đại diện của Việt Nam cũng cho rằng đây là dịp may mắn khi được trực tiếp quan sát và tiếp thu những kinh nghiệm mới từ một đất nước phát triển và hiện đại. "Họ có một đội ngũ trẻ năng động và chuyên nghiệp luôn nâng cấp các xu hướng phát triển mới nhất và phù hợp với thị trường", vị lãnh đạo khẳng định.

Sau gần năm chịu tác động nặng nề do đại dịch Covid-19, hàng loạt những dự án của The SAEM Official Vietnam rơi vào trạng thái đóng băng. Tình hình được đánh giá là càng khó khăn hơn khi thị trường trong nước có sự biến động lớn, ảnh hưởng ít nhiều tới một số doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phục hồi, thương hiệu mỹ phẩm này dự kiến sẽ triển khai nhiều hoạt động để mở rộng mức độ nhận diện thương hiệu. Nhãn hàng cũng chú trọng mở rộng các chi nhánh, tăng cường quy mô phát triển sản phẩm trên toàn quốc, tiến sâu hơn trên các sàn thương mại điện tử. "Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng theo cả chiều ngang và chiều sâu cho hai nhóm Skincare và Make up, tập trung vào các nhóm sản phẩm chăm sóc và sử dụng hằng ngày. Đồng thời sẽ tiếp cận thêm các tập khách hàng phù hợp theo mục tiêu phát triển đến năm 2024", bà Thanh chia sẻ.

Đại diện the SAEM Việt Nam và the SAEM Hàn Quốc. Ảnh: MVOT

The SAEM được biết đến là thương hiệu mỹ phẩm từ Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn Hankook Cosmetics. Thương hiệu ra đời vào năm 2010 và hiện có mặt tại 13 quốc gia trên toàn thế giới. Với định hướng phát triển mỹ phẩm từ thiên nhiên, chất lượng cao và giá thành hợp lý, sau 10 năm, The SAEM đã trở thành thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

