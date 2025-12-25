Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

Ông Lê Thanh Thản, 75 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, tiếp tục bị truy tố với cáo buộc lừa dối khách hàng trong vụ án kéo dài 6 năm, từng bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 17/12.

Ông Thản bị khởi tố từ hơn 6 năm trước (ngày 5/7/2019), bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng vụ án, VKS truy tố ông Đỗ Văn Hưng, cựu chủ tịch phường Kiến Hưng cũ và hai cựu phó chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân (cựu phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) và Nguyễn Văn Năm (cựu chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự 1999.

Vụ án này đã kéo dài hơn 6 năm với nhiều lần điều tra bổ sung. Trước đó, ngày 10/8/2023, các bị cáo trong vụ án này lần đầu tiên bị xét xử tại TAND Hà Nội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa hồi tháng 8/2023. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, Công ty Bemes thành lập năm 1992, hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. Tháng 11/2009, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh cùng con gái và một người họ hàng mua lại toàn bộ cổ phần của Bemes, trong đó ông Thản nắm 90% cổ phần, giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2000, Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo quy hoạch, trên 17.000 m2 đang quản lý, công ty của ông Thản được xây nhà cao 31 tầng, hai tầng hầm trên phần đất hơn 5.500 m2. Trong đó tầng 2-4 là trung tâm thương mại, tầng 5-31 tách thành hai tòa tháp chung cư cao cấp và khách sạn.

Khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000 m2, Bemes được xây 15 căn nhà cao 3 tầng. Giữa năm 2010, Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. Thế nhưng ông Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Với khu nhà cao tầng, ông tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817 m2, tòa tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428 m2, tháp B từ 1.099 lên 1.928 m2 và giảm một tầng hầm, thêm một tầng penhouse; bỏ xây nhà trẻ 718 m2.

Tòa tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn thành 1.582 căn hộ. Ông chỉ đạo xây thêm một tòa CT6C không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.

Khối nhà thấp tầng diện tích được phê duyệt là hơn 1.600 m2 để xây 15 căn hộ cao 3 tầng. Theo cáo trạng, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng trên hơn 2.800 m2 với 38 căn hộ cao tầng. Hơn nữa, toàn phần diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ đã chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.

Từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, "đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật". Việc này nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán căn hộ với Bemes, nộp tiền theo tiến độ thi công.

Trên hợp đồng mua bán căn hộ, ông Thản với danh nghĩa là Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng. Ông cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ đúng quy định về xây dựng và sẽ hỗ trợ bên mua làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng có 1.620 căn hộ. Sau khi bán nhà cho khách hàng, Công ty Bemes cùng phối hợp thực hiện và đã được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư, 18 nhà thấp tầng. Còn lại 483 căn hộ của tòa tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ.

Để xảy ra sai phạm, VKS cho rằng còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Suốt quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn.

Xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cảnh sát không thấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra hay phiếu đề xuất xử lý nào với dự án.

Phạm Dự