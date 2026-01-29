Chủ tịch một công ty địa ốc bị bán giải chấp cổ phiếu liên tục

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIG), bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu 3 lần trong vòng một tháng.

Ông Cường hôm qua thông báo với Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM khi sở hữu cá nhân tại DIG giảm 1,5 triệu cổ phiếu, xuống còn 65 triệu cổ phiếu.

Đây là lần thứ ba trong một tháng qua, người đứng đầu Hội đồng quản trị DIG bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Hai lần trước lần lượt vào ngày cuối năm 2025 và giữa tháng này. Tổng khối lượng giải chấp hơn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,5% vốn cổ phần.

Các thành viên trong gia đình ông Cường cũng liên tục bị bán giải chấp. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, em gái ông Cường và hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, bị bán giải chấp hai lần với hơn 600.000 cổ phiếu. Mẹ ông Cường cũng bị bán giải chấp khoảng 1 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Hùng Cường tại hội nghị tổng kết kinh doanh ngày 23/1. Ảnh: Website DIG

Bán giải chấp cổ phiếu xảy ra do nhà đầu tư sử dụng ký quỹ (margin) và chưa nộp thêm tiền khi giá cổ phiếu xuống dưới ngưỡng cho phép của công ty chứng khoán. Trước khi bán giải chấp cổ phiếu, các công ty chứng khoán thường thông báo cho khách hàng biết trước 1-2 ngày. Nếu không muốn bị bán giải chấp, nhà đầu tư phải nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ để đạt ngưỡng an toàn tối thiểu theo quy định của công ty chứng khoán.

Trên sàn chứng khoán, DIG đang trên đà giảm mạnh. Từ mức trên 25.000 đồng vào tháng 10/2025, cổ phiếu này hiện giao dịch quanh 16.000 đồng, tức mất hơn 35%. Riêng một tháng gần nhất, thị giá điều chỉnh khoảng 8%.

DIG thành lập năm 1990, tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trước khi cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán trong giai đoạn 2007-2009. Doanh nghiệp này là một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn với tổng quỹ đất hàng trăm ha ở nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Ninh Bình.

DIG ước tính doanh thu quý cuối năm ngoái đạt 2.835 tỷ đồng, tăng hơn 1.000% so với cùng kỳ nhờ chuyển nhượng thành công một phần dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Ban lãnh đạo từng cho hay việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng đóng vai trò quan trọng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm ngoái. Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 4.241 tỷ đồng và lãi trước thuế 826 tỷ đồng.

Phương Đông