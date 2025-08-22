Chủ tịch Meey Group được vinh danh tại ASEAN Awards 2025

Meey Group nhận hai giải thưởng tại ASEAN Awards 2025, gồm vinh danh ông Hoàng Mai Chung vào top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc, hôm 16/8.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025 vinh danh Meey Group ở hai hạng mục, top 10 Thương hiệu tiêu biểu và top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc cho ông Hoàng Mai Chung. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025). ASEAN Award 2025 là giải thưởng thường niên, yêu cầu các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo chứng minh khả năng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ông Hoàng Mai Chung (giữa) nhận giải thưởng tại ASEAN Awards 2025. Ảnh: Meey Group

Khởi nghiệp từ năm 2019 với Meey Group, ông Hoàng Mai Chung đã dẫn dắt doanh nghiệp này trở thành tập đoàn công nghệ số hóa thị trường bất động sản. Theo doanh nghiệp, hiện Meey Group đã phát triển gần 30 sản phẩm công nghệ như Meey Map, Meey Value (AI), Meey CRM, và Meey Atlas, phục vụ hàng triệu người dùng và các tổ chức tài chính lớn.

Công ty này cũng đạt các chứng nhận quốc tế từ BSI, trở thành một trong những doanh nghiệp PropTech đầu tiên tại Việt Nam đạt cả hai chứng nhận. Với chiến lược "Born in Vietnam – Build for the World", Meey Group định vị số hóa bất động sản là nền tảng tạo dựng tài sản số minh bạch cho nền kinh tế số quốc gia.

Meey Group nhận giải thưởng ASEAN 2025 trước thềm chuẩn bị niêm yết tại Mỹ, thông qua hợp tác đơn vị tư vấn quốc tế ARC Group. Cùng kế hoạch IPO, Meey Group hợp tác PwC Việt Nam để hoàn thiện quản trị theo chuẩn quốc tế và hợp tác Richard Moore Associates trong chiến lược thương hiệu toàn cầu.

Meey Group hợp tác ARC Group cho kế hoạch IPO tại sàn NASDAQ. Ảnh: Meey Group

"Giải thưởng top 10 Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025 khẳng định vai trò tiên phong của ông Hoàng Mai Chung trong việc đưa PropTech Việt Nam ra thế giới", đại diện Meey Group nói, thêm rằng ông đã nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành PropTech tại Đại học Apollos (Mỹ) năm 2023, giải thưởng Nhà lãnh đạo, doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo tại Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ tư. Meey Group cũng ba lần liên tiếp được vinh danh ở Giải thưởng Sao Khuê các năm 2022, 2023 và 2025.

Tuấn Vũ