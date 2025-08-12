Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan không lo bị Việt Nam bắt kịp

Thái LanTrận thua đầu tiên trong lịch sử trước Việt Nam không khiến ông Somporn Chaibangyang bi quan về đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3 ở chặng hai SEA V-League 2025, diễn ra tại Nhà thi đấu Ninh Bình tối 10/8. Một ngày sau, đội về nước và được Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) tiếp đón ở sân bay Suvarnabhumi.

Chủ tịch TVA Somporn Chaibangyang cho biết trận thua không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, do giá trị của SEA V-League thấp hơn SEA Games hay ASIAD. Nhưng nó vẫn tạo ra tác động nhất định đối với người hâm mộ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang đón đội tuyển nữ tại sân bay Suvarnabhumi chiều 11/8/2025. Ảnh: TVA

"Chúng tôi hiểu rằng mọi thứ có lúc thăng lúc trầm, có tính chu kỳ", ông Somporn phát biểu trước truyền thông tại sân bay. "Công việc của chúng tôi là tìm cách phát triển để các đối thủ như Việt Nam không thể bắt kịp".

Vị chủ tịch 75 tuổi mong muốn tuyển nữ Thái Lan phát triển lên đẳng cấp thế giới. Ông nhận thấy bóng chuyền nữ đang phát triển ở nhiều nước, đặc biệt tại châu Âu. Thất bại ở SEA V-League là cơ hội để Thái Lan tích lũy kinh nghiệm, phải tiếp tục duy trì đẳng cấp và vị thế dẫn đầu.

Đội trưởng Ajcharaporn Kongyot thì cho rằng thể thao luôn có hy vọng và thất vọng. Cô kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ và giữ vững niềm tin.

"Những trận thua dạy cho chúng tôi bài học, buộc phải nhìn lại sai lầm để thay đổi và trở lại mạnh mẽ", Ajcharaporn nói. "Khi trận đấu bế tắc, đội không thay đổi nhịp độ đủ nhanh. Vấn đề này đã tồn tại từ giải thế giới Nations League".

Thất bại lịch sử khiến HLV Kiattipong Radchatagriengkai nhận nhiều chỉ trích. Câu chuyện thuê HLV nước ngoài được khơi gợi lại.

Chủ tịch Somporn thừa nhận vấn đề này cần được thảo luận vì tuyển nữ Thái Lan chưa từng sử dụng HLV nước ngoài. Tuy nhiên, HLV nào cũng sẽ gặp khó khi tập trung các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, và chỉ có khoảng hai tuần tập trước giải.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Ảnh: TVA

"Chúng tôi sẽ làm việc với HLV Kiattipong để xem quan điểm", ông Somporn cho hay. "Liên đoàn bóng chuyền thế giới cũng sẵn sàng cung cấp HLV nước ngoài nếu Thái Lan cần".

Một trong những rào cản cho việc này là tiền lương cho ban huấn luyện nước ngoài. TVA cần đánh giá khả năng tài chính, đồng thời kỳ vọng được liên đoàn thế giới hỗ trợ.

Thầy trò Kiattipong sẽ có một ngày nghỉ trước khi chuẩn bị cho giải VĐTG 2025. Giải có 32 đội tuyển tham dự, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại bốn thành phố ở Thái Lan.

Việt Nam nằm tại bảng G thi đấu ở Phuket, cùng Ba Lan, Đức, Kenya. Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A, thi đấu tại Bangkok, gặp Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải. Còn Thái Lan từng 6 lần tham dự, với thành tích tốt nhất là đứng thứ 13 các năm 1998, 2010, 2018, 2022.

Trung Thu