Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ tự tuyên bố Argentina vô địch Finalissima

ArgentinaTheo Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Argentina coi như thắng trận Finalissima 2026 vì Tây Ban Nha không thi đấu.

"Argentina là nhà vô địch hai lần của Finalissima. Tây Ban Nha đã không có mặt để thi đấu", người đứng đầu CONMEBOL Alejandro Dominguez nói trên Radio La Red ngày 20/3.

Finalissima là trận tranh Siêu Cup Liên lục địa giữa hai nhà vô địch Euro và Copa America. Argentina vô địch lần đầu vào năm 2022, khi thắng Italy 3-0 trên sân trung lập Wembley, Anh. LĐBĐ châu Âu (UEFA) và CONMEBOL từng lên kế hoạch tổ chức Finalissima năm nay vào ngày 27/3 tại Qatar. Nhưng sau đó, trận đấu không thể diễn ra do xung đột ở Trung Đông.

Cuộc đối đầu Messi - Yamal tại Finalissima không thể diễn ra do chiến tranh và bất đồng trong khâu tổ chức. Ảnh: Marca

Việc đàm phán đưa trận đấu về một sân ở châu Âu cũng thất bại. Theo UEFA và LĐBĐ Tây Ban Nha, phía CONMEBOL và Argentina từ chối ba phương án gồm: thi đấu trên sân Bernabeu (Tây Ban Nha), chơi hai lượt trận đi và về vào năm 2028, và đá trên sân trung lập vào ngày 27/3. Trong khi đó, CONMEBOL và Argentina muốn chơi trên sân trung lập tại Italy vào ngày 31/3, nhưng bị từ chối.

Tây Ban Nha đã thu xếp hai trận giao hữu với Serbia và Ai Cập để thay thế. Họ gây bất ngờ khi tổ chức trận gặp Ai Cập vào ngày 31/3 trên sân nhà RCDE ở Barcelona.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, Claudio Tapia bức xúc viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi vừa biết rằng Tây Ban Nha sẽ thi đấu tại Barcelona vào ngày 31/3. Chẳng có gì khác biệt giữa việc đến Barcelona hay Italy vào ngày đó. Nghiêm túc đi".

Argentina đã thay thế trận Finalissima bằng hai trận giao hữu với Mauritania (27/3) và Guatemala (31/3), trên sân nhà Bomborena ở thủ đô Buenos Aires.

Thanh Quý (theo RLR)