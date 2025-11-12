Chủ tịch Lào Cai làm Chủ tịch Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu tán thành, ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Phạm Quang Ngọc vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Huy Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết sẽ kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng tập thể UBND tỉnh nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và tính sáng tạo.

Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Ông Trần Huy Tuấn 51 tuổi, quê tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai), kỹ sư Thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Yên Bái như Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6/2025, sau khi hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái sáp nhập, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Ninh Bình mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2, dân số hơn 4,4 triệu. Năm 2024, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 310.200 tỷ đồng, đứng thứ 14 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 81,37 triệu đồng.

Lê Hoàng