Chủ tịch Lai Châu làm Phó bí thư Điện Biên

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động được Tỉnh ủy Điện Biên công bố chiều 16/11.

Ông Lê Văn Lương 57 tuổi, quê Ninh Bình; trình độ cử nhân sư phạm, cử nhân kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Lai Châu như phó chánh văn phòng, chánh văn phòng tỉnh ủy; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lai Châu, chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Lương. Ảnh: Cổng thông tin Điện Biên

Điện Biên là tỉnh biên giới Tây Bắc, rộng 9.500 km2, dân số gần 700.000; cách Hà Nội 500 km. Đây là tỉnh duy nhất cả nước có chung đường biên giới với Lào (414 km) và Trung Quốc (40,8 km).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030 hồi tháng 10 xác định đưa địa phương phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, là một trong những trung tâm du lịch của vùng và tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Bắc.

Việc điều động ông Lê Văn Lương nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí tất cả chủ tịch tỉnh thành không phải người địa phương.

Tuần qua, hàng loạt vị trí lãnh đạo các tỉnh thành được thay đổi, như chủ tịch Ninh Bình làm Chủ tịch Hưng Yên; chủ tịch Lào Cai làm chủ tịch Ninh Bình; chủ tịch Thái Nguyên được giới thiệu bầu làm chủ tịch Bắc Ninh; chủ tịch Bắc Ninh làm Phó bí thư Thái Nguyên; chủ tịch Khánh Hòa được giới thiệu bầu chủ tịch TP Huế.

Hiện cả nước còn 7 chủ tịch UBND tỉnh thành là người địa phương, gồm các ông: Phạm Thành Ngại (Cà Mau); Võ Tấn Đức (Đồng Nai); Trần Trí Quang (Đồng Tháp); Võ Trọng Hải (Hà Tĩnh); Lê Hồng Vinh (Nghệ An); Nguyễn Văn Út (Tây Ninh) và Trần Phong (Quảng Trị).

