Chủ tịch La Liga: 'Nực cười khi PSG dẫn dắt Luật Công bằng Tài chính'

Theo Chủ tịch La Liga Javier Tebas, việc PSG và Chủ tịch CLB này Nasser Al-Khelaifi giữ vai trò dẫn dắt Luật Công bằng Tài chính (FFP) là trò đùa.

"Tôi thấy thật nực cười khi PSG hay Al-Khelaifi lại nắm quyền lãnh đạo FFP và trở thành hình mẫu hiện tại cho quy định này", Tebas nói tại London ngày 26/2 trong một hội nghị của Financial Times về kinh doanh và thể thao. "Tôi không nghĩ ông ta là người phù hợp nhất để dẫn dắt việc này. Đúng là hiện tại PSG đang kiểm soát chi tiêu, nhưng họ đã 'bung lụa' suốt 10 năm qua, và giờ lại muốn trở thành kẻ mẫu mực để dẫn dắt cuộc chơi? Không đời nào".

Ông Tebas trong một sự kiện của La Liga. Ảnh: AFP

Việc PSG "bung lụa" như Tebas nói từng là chủ đề tranh cãi trong bóng đá châu Âu suốt nhiều năm. Từ khi các ông chủ Qatar, thông qua tập đoàn QSI và chủ tịch Al Khelaifi, tiếp quản năm 2011, PSG thường bị nghi "bơm tiền" để vượt ngưỡng hòa vốn của FFP. Năm 2014, UEFA từng phạt CLB này 24 triệu USD, buộc chỉ đăng ký 21 cầu thủ dự Champions League và giới hạn ngân sách mua sắm khoảng 65 triệu USD. Đến hè 2017, PSG bị quy kết lách luật vụ Neymar bằng hợp đồng "đại sứ hình ảnh World Cup 2022" trị giá 355 triệu USD để cầu thủ tự phá hợp đồng 263 triệu USD. Đội bóng Pháp còn từng có các hợp đồng tài trợ lớn từ Qatar, nhưng một hình thức lách luật tài chính, và tiếp tục bị phạt 65 triệu USD vào năm 2022 vì vi phạm FFP.

Phát biểu mới nhất của Tebas còn liên quan đến sự kiện dự án Super League bị khai tử, thông qua một tuyên bố chung giữa UEFA, Real Madrid và Hiệp hội các CLB châu Âu (EFC) - tổ chức mà người lãnh đạo của PSG đang giữ ghế chủ tịch. Theo ông Tebas, thỏa thuận đạt được giữa ba thể chế này là thiếu minh bạch.

"Họ đã vứt bỏ Super League từ năm 2021 sau những rắc rối, vậy mà giờ đây họ lại xuất hiện như những vị cứu tinh", ông Tebas nói. "Giờ chúng ta không lẽ phải nói với Real rằng 'Cảm ơn vì các anh đã làm điều đó’? Những người duy nhất đứng ra đấu tranh tại tòa án và trên truyền thông, những người duy nhất bảo vệ UEFA, chính là chúng tôi. Không một ai khác. Chẳng phải EFC, chẳng phải PSG, cũng không phải bất kỳ ai khác".

"Một thỏa thuận đã được ký kết mà chúng tôi chỉ mới biết vào sáng cùng ngày", nhà quản lý 63 tuổi nói thêm. "Họ cứ thế ban phước cho nhau, kiểu như Florentino Perez nói 'Al-Khelaifi, anh thật tuyệt vời' và ngược lại... Không thể chấp nhận được việc vào năm 2026, một thỏa thuận ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp này lại thiếu đi sự minh bạch cần thiết. Họ đề cập đến việc tôn trọng giá trị thể thao, trong khi đó lại là thứ tối thiểu. Rồi họ lại rao giảng về FFP, và như tôi đã nói, PSG hay Al-Khelaifi không có tư cách".

Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu có tin chủ tịch Real sẽ cố tạo ra một giải đấu mới trong tương lai, Tebas châm chọc: "Tôi không biết ai sẽ là người kế tiếp làm chuyện đó, là Florentino hay Al-Khelaifi đây? Tôi cũng đang phân vân đấy".

Ngoài ra, Chủ tịch La Liga còn tin rằng các tổ chức bóng đá còn lại không thể cạnh tranh nổi trước sức mạnh kinh tế của giải Ngoại hạng Anh. Giải này đã áp dụng FFP từ năm 2013, quy định mức lỗ của một CLB không được vượt quá 140 triệu USD trong vòng ba năm. Tuy nhiên, mô hình này đã trở nên lỗi thời và sẽ được thay thế từ mùa tới bằng một khung pháp lý tương tự của UEFA. Quy định mới chỉ cho phép các CLB chi tiêu tối đa 85% doanh thu cho chuyển nhượng, lương và phí môi giới.

"Các quy định mới sẽ chỉ mang lại thêm lạm phát và nhiều vấn đề hơn. Một quy tắc công bằng mà không tính đến các khoản chi phí thì chẳng có tác dụng gì". Tebas nói thêm cũng tại hội nghị.

Vị lãnh đạo sinh năm 1962 cho rằng Ngoại hạng Anh đang không áp dụng đúng giá trị thị trường. "Nếu không thiết lập được giá trị thị trường, chúng ta sẽ lặp lại kịch bản của bóng đá Italy những năm 1990 và Tây Ban Nha những năm 2000, nơi các CLB tự thỏa thuận giá cả với nhau và tạo ra những kỳ vọng ảo. Các hoạt động giao dịch cần phải có tính hợp lý về kinh tế", ông nhấn mạnh.

Trong buổi thuyết trình, Tebas còn chỉ trích một số chiêu trò của Aston Villa hay Everton, rằng bất chấp những lợi thế kinh tế sẵn có hưởng từ giải đấu, các CLB này đã tìm cách để lách FFP. Theo vị lãnh đạo của giải VĐQG Tây Ban Nha, những CLB này đã bán đội bóng nữ của họ cho các công ty liên kết với cùng một chủ sở hữu để tạo ra doanh thu ảo, từ đó giảm bớt các khoản lỗ tài chính trên sổ sách.

"Chúng ta đang tự lừa dối chính mình. Việc tìm kiếm các quy tắc công bằng là rất đáng hoan nghênh, nhưng bóng đá Anh có doanh thu chưa tính chuyển nhượng gấp đôi các giải VĐQG đứng ngay sau họ là La Liga và Bundesliga. Với một FFP thông thường, họ sẽ luôn có khả năng đầu tư gấp đôi. Chúng ta biết rằng mình không thể cạnh tranh về mặt kinh tế với Ngoại hạng Anh. Chúng ta có thể chiêu mộ cầu thủ tốt hơn, có HLV giỏi hơn, nhưng không thể cạnh tranh về tiền bạc. Bản thân Ngoại hạng Anh, với một FFP bình thường, đã đủ để dẫn đầu với khoảng cách biệt lập rồi", Tebas kết luận.

Hoàng Thông (theo Cadena SER)