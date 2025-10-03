Chủ tịch La Liga: 'Man City gian lận suốt 10 năm nay'

Theo Chủ tịch La Liga Javier Tebas, Man City và PSG đều không tuân thủ luật chơi công bằng trong bóng đá như các CLB Tây Ban Nha.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, tổng chi của La Liga chỉ khoảng 800 triệu USD, trong khi các CLB Ngoại hạng Anh lại khuynh đảo thị trường chuyển nhượng với mức chi tiêu ròng lên tới 4,26 tỷ USD. Dù vậy, trong một sự kiện về kinh tế thể thao ngày 2/10, chủ tịch Javier Tebas của La Liga vẫn bảo vệ mô hình kinh tế của bóng đá Tây Ban Nha và kịch liệt chỉ trích các CLB được bảo trợ bởi những nguồn lực tài chính từ Tây Á như Man City hay PSG.

"Bóng đá là sân chơi toàn cầu, và ở các giải đấu châu Âu, chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ không hoạt động dựa trên cơ chế kiểm soát tài chính tương tự, do đó những CLB này có thể chi tiêu nhiều hơn. Song ngay cả nước Anh cũng đã bắt đầu lo ngại về mức độ nợ nần của các CLB. Đó là một giải đấu liên tục thua lỗ", Tebas nói.

Mateo Kovacic (trái), Erling Haaland và Ruben Dias (phải) phản ứng với trọng tài Simon Hooper trong trận Ngoại hạng Anh giữa Man City với Tottenham trên sân Etihad ngày 3/12. Ảnh: AFP

Người đứng đầu La Liga sau đó chỉ đích danh Man City, xem đây như điển hình về việc vi phạm các nguyên tắc tài chính áp dụng chung cho bóng đá châu lục. "Bạn có thể thua lỗ trong một, hai hoặc ba năm, nhưng không thể kéo dài suốt 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc thậm chí cả 10 năm như Man City. Họ đã liên tục thua lỗ và gian lận từ khi có chủ sở hữu mới", ông nói tiếp.

Tebas còn dẫn ra số liệu rằng PSG đã lỗ hơn 230 triệu USD mỗi năm trong 7 năm liên tiếp. Nhưng đây cũng là điều làm người đứng đầu La Liga tự hào. Ông giải thích: "Các CLB của chúng tôi tuân thủ luật chơi, nhưng vẫn cạnh tranh và kết quả đã chứng minh. Từ đầu thế kỷ 21, các CLB La Liga đã vượt xa Ngoại hạng Anh với 30 danh hiệu ở các Cup châu Âu".

Tuy nhiên, Chủ tịch La Liga cũng chỉ ra một số khía cạnh mà các CLB Tây Ban Nha cần cải thiện, như việc các SVĐ cần tăng thêm số lượng khán đài VIP trong những năm tới.

"Mỗi mùa, La Liga thiếu hụt khoảng 700 triệu USD so với Ngoại hạng và Bundesliga", Tebas giải thích. "Khác biệt lớn nhất nằm ở các khán đài VIP hoặc các trải nghiệm đặc biệt. Các SVĐ Tây Ban Nha chỉ có 4,3% khán đài VIP, trong khi con số này ở Bundesliga là 9% và ở Ngoại hạng là 11,5%. Cải thiện được sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn cho tất cả các đội bóng, giúp họ cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng. Tôi dự đoán vấn đề này sẽ được giải quyết trong khoảng 4 năm tới, khi nhiều SVĐ mới sẽ được xây dựng xong".

Nhiều CLB Tây Ban Nha liên tục phàn nàn khi phải thắt chặt chi tiêu vì những quy định ngặt nghèo của Luật Công bằng Tài chính do La Liga đặt ra. Nhưng Tebas khẳng định cơ chế kiểm soát này cần thiết để duy trì sự phát triển bền vững.

Tebas làm chủ tịch La Liga từ 2013. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi có hơn 200 điều khoản, bởi đây là lĩnh vực mà các CLB luôn tìm cách lách luật, dù chính họ đã từng đồng ý phê duyệt", ông nói. "Thực tế, kiểm soát kinh tế là một phép tính cộng trừ cơ bản: thu nhập bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu, và nợ phải trả là bao nhiêu. Các CLB có những nguồn thu chính như bản quyền truyền hình, tiền bán vé, và các hoạt động thương mại. Ở Tây Ban Nha, bóng đá là ngành duy nhất không có CLB nào bị giải thể. Trong khi ngày trước, có những CLB nợ cơ quan thuế đến hơn 800 triệu USD".

Ông Tebas cũng đề cập đến việc từ khi mình nhậm chức vào năm 2013 đến nay, La Liga đã tập trung vào việc giúp các CLB trả nợ và thiết lập cơ chế kiểm soát kinh tế chặt chẽ, trong đó có việc phân bổ tiền bản quyền truyền hình tập trung, thay vì để các CLB tự đàm phán riêng lẻ.

"Khi bắt đầu bán bản quyền truyền hình tập trung, chúng tôi đã áp dụng cơ chế công bằng tài chính tạm thời. Nhờ đó, chúng tôi đã tăng thêm gần 600 triệu USD doanh thu trong một năm, giúp khởi động kế hoạch tái cơ cấu nợ và đồng thời áp dụng Luật Công bằng Tài chính. Nếu không có luật này, số tiền gần 600 triệu USD đó có lẽ đã được chi cho cầu thủ, cho những chiếc siêu xe, du thuyền, thay vì trả nợ công", Tebas cho hay.

Hà Phương (theo Marca)