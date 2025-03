Chủ tịch La Liga bóc mẽ thủ đoạn của Man City

Tây Ban NhaChủ tịch Javier Tebas kêu gọi tiếp tục điều tra và trừng phạt hành vi lách luật của Man City.

Hồi giữa tháng 2, Man City thắng kiện Ban tổ chức Ngoại hạng Anh về quy định giao dịch với các bên liên quan (APT). Phán quyết buộc Ngoại hạng Anh phải bồi thường 26 triệu USD, đồng thời mở đường cho Man City và Newcastle, hai CLB thuộc sở hữu của các hoàng gia Trung Đông, có thể nhận tài trợ từ các công ty liên quan ông chủ.

Phát biểu tại Hội nghị Kinh doanh Bóng đá của Financial Times ngày 27/2, Chủ tịch giải La Liga, Javier Tebas cho biết vấn đề không đơn thuần là APT, mà còn là việc Man City chuyển lỗ cho các công ty khác để tạo báo cáo tài chính đẹp. "Chủ sở hữu Man City có các công ty săn lùng cầu thủ và tiếp thị. Những công ty này lập hóa đơn cho Man City với số tiền thấp, cho phép họ lách các quy định tài chính", Chủ tịch La Liga nói, đồng thời so sánh Man City với Enron, công ty năng lượng Mỹ trị giá 63 tỷ USD phá sản năm 2001 do gian lận kế toán, trong đó có hành vi chuyển lỗ cho các công ty khác.

Javier Tebas nói chuyện tại Hội nghị Kinh doanh bóng đá hôm 27/2. Ảnh: AFP

Ngoài Man City, công ty mẹ City Football Group còn sở hữu Girona (Tây Ban Nha), Palermo (Italy), Troyes (Pháp), Bahia (Brazil), New York City (Mỹ) và Yokohama Marinos (Nhật Bản). Các CLB này thường mượn, hoặc chuyển nhượng cầu thủ cho nhau. Tebas cáo buộc Man City cho Girona mượn năm cầu thủ, nhưng hạ thấp giá trị hợp đồng nhằm qua mặt quy định tài chính La Liga. "Chúng tôi đã kiểm tra và tính toán rằng chúng cao hơn 40 lần so với những gì mà họ tuyên bố", Chủ tịch La Liga cho biết.

Năm 2020, với cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính, UEFA từng cấm Man City thi đấu châu Âu hai năm. Nhưng sau đó, đội bóng Anh thành công trong việc kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao CAS. Tebas cho biết, từ lâu ông không còn coi CAS là một tòa án công bằng, đồng thời ủng hộ UEFA.

Năm 2023, bất chấp Vương quốc Anh đã rút khỏi Liên minh châu Âu, Tebas vẫn khiếu nại Man City lên Ủy ban châu Âu. Đến nay, Chủ tịch La Liga chưa hết hy vọng vào việc Ủy ban này có thể ra phán quyết. "Chúng tôi muốn Man City bị trừng phạt. Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra và chúng tôi chưa nhận được phản hồi. Nhưng hãy nhớ, Ủy ban châu Âu còn nhiều vụ việc khác", Tebas nói.

Theo quy định tài chính bóng đá, các CLB cần dùng doanh thu để bù đắp chi phí, thay vì nguồn tiền cá nhân của chủ sở hữu. Do đó, để bơm tiền cho CLB, một số chủ sở hữu thường dùng các công ty liên quan tài trợ làm tăng doanh thu.

Hiện, Man City còn đối mặt với 130 cáo buộc gian lận tài chính và không hợp tác điều tra từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Tòa án tiến hành điều trần từ tháng 9/2024, nhưng chưa đưa ra phán quyết. Nếu bị xử có tội, Man City có thể bị trừ điểm, tước chức vô địch Ngoại hạng Anh hoặc xuống hạng.

Thanh Quý (theo Marca)