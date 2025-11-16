Chủ tịch Khánh Hòa được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế.

Quyết định được bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó ban Tổ chức Trung ương, trao sáng 16/11 tại trụ sở Thành ủy Huế. Sau khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, ông Toàn sẽ được giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Việc điều động nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí chủ tịch tỉnh không phải người địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn cam kết cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt để đưa Huế phát triển bền vững, hiện đại và đáng sống.

Tân Phó bí thư Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 16/11. Ảnh: Vạn An

Ông Nguyễn Khắc Toàn 55 tuổi, quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; trình độ cử nhân Luật Tư pháp và cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước. Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Khánh Hòa, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Từ tháng 1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu, gồm 40 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2020-2025, GRDP bình quân tăng 7,54% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD; tổng thu ngân sách đạt 64.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm, GRDP đầu người 5.800-6.000 USD, theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc.

Võ Thạnh