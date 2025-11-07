Chủ tịch Infantino 'phạm luật FIFA' vì khen Tổng thống Trump

MỹChủ tịch Gianni Infantino bị cáo buộc phạm luật FIFA vì khen chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Miguel Maduro, cựu chủ tịch ủy ban quản trị FIFA, cáo buộc Infantino vi phạm điều 15 quy tắc đạo đức của cơ quan này, trong đó cấm các thành viên chia phe trong các vấn đề nhạy cảm như chính trị hay tôn giáo. Người vi phạm có thể bị điều tra, cảnh cáo, khiển trách, phạt tiền, đào tạo tuân thủ và cấm tham gia hoạt động liên quan đến bóng đá.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino gặp nhau tại hội nghị ở Ai Cập hôm 13/10. Ảnh: AP

"Tôi nghĩ một Chủ tịch FIFA có thể tuyên bố rằng kết quả bầu cử nên được tôn trọng. Nhưng Infantino đã đi xa hơn thế", Maduro nói trên tờ Athletic ngày 6/11. "Phần cuối tuyên bố của ông ấy không chỉ công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử, mà còn ủng hộ chương trình nghị sự chính trị Tổng thống Trump và khuyên người khác làm theo. Ông ấy đang đứng về một phe trong cuộc tranh luận chính trị nội bộ tại Mỹ. Làm vậy dường như vi phạm nghĩa vụ trung lập chính trị được đặt ra cho bất kỳ quan chức FIFA nào theo điều 15 quy tắc đạo đức".

FIFA từ chối bình luận khi được liên hệ.

Maduro đưa ra cáo buộc ngay sau khi Infantino ca ngợi Trump tại Diễn đàn doanh nghiệp Mỹ tại Miami. Ban đầu, Chủ tịch FIFA nhận xét tích cực về mối quan hệ và hợp tác với Tổng thống Mỹ trong việc chuẩn bị cho World Cup 2026. Nhưng sau đó, nhà lãnh đạo bóng đá chuyển sang ca ngợi chương trình nghị sự chính trị, khuyên mọi người tôn trọng kết quả bầu cử và ủng hộ những gì Trump đang làm.

"Ông ấy làm những gì ông ấy nói. Ông ấy nói những gì ông ấy nghĩ. Ông ấy nói những gì nhiều người cũng nghĩ, nhưng có lẽ không dám nói, và đó là lý do tại sao ông ấy lại thành công như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên với một số bình luận tiêu cực. Chúng ta nên ủng hộ những gì ông ấy làm, vì mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp", Chủ tịch FIFA nói về Trump.

Cùng Mexico và Canada, Mỹ là một trong ba nước đồng chủ nhà World Cup 2026. Ngoài việc hợp tác chuẩn bị cho giải đấu cấp đội tuyển, Mỹ còn cùng FIFA tổ chức thành công Club World Cup 2025.

Infantino đưa ra bình luận về Trump cùng ngày công bố "Hòa bình FIFA", giải thưởng sẽ được trao cho một cá nhân tại lễ bốc thăm World Cup ở Washington, Mỹ vào ngày 5/12. Khi được hỏi phải chăng giải thưởng sẽ thuộc về Trump, Chủ tịch FIFA trả lời: "Vào ngày 5/12, các bạn sẽ rõ".

Thanh Quý (theo Athletic)