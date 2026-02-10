Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc tiếp tục gây phẫn nộ vì chửi thề trước người dân

Ông Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, tiếp tục gây phẫn nộ khi văng tục với người dân trong một buổi đối thoại.

Hãng tin Yonhap cho biết ông Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, thuộc tỉnh Jeolla Nam, ngày 9/2 đã tổ chức một buổi đối thoại với người dân tại trường trung học Gunnam để trao đổi về hàng loạt vấn đề.

Khi một người lớn tiếng trong lúc khiếu nại về việc xây dựng đường sá, ông Kim nói "à, gã đó thật ồn ào" rồi lập tức đứng dậy và chửi thề. Hành động này của ông Kim khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

"Ông Kim dường như đã vô tình văng tục với người dân", một quan chức huyện Jindo cho biết. "Chúng tôi xin lỗi vì những sự việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra".

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: Chosun Daily

Ông Kim những ngày qua gây bức xúc trong dư luận Hàn Quốc khi nêu ý tưởng "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" nhằm đối phó nguy cơ "tuyệt chủng dân số" trong cuộc tọa đàm ngày 4/2 về sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam.

Ông Kim đã xin lỗi hôm 4/2, giải thích không cố ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, nhưng không xoa dịu được dư luận. Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp kỷ luật và khai trừ chủ tịch Jindo.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công văn tới giới chức tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, coi đây là ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.

Chính quyền tỉnh Jeolla Nam ngày 9/2 gửi thư xin lỗi tới đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka về phát ngôn "không phù hợp, không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào" của ông Kim. Họ thừa nhận việc dùng cụm từ "nhập khẩu" đã làm tổn hại phẩm giá con người, đi ngược lại hoàn toàn các giá trị về tôn trọng, bình đẳng giới, hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh theo đuổi.

Như Tâm (Theo JoongAng Daily, Yonhap)