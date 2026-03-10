Chủ tịch Hội Nhà văn: 'Lâu Văn Mua đạo thơ là sự thất bại'

Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều cho rằng việc Lâu Văn Mua đạo thơ dẫn đến giải thưởng bị thu hồi là thất bại của tác giả và Hội Nhà văn.

Nhà thơ nêu quan điểm tại buổi trao Giải thưởng Hội Nhà văn 2025, ngày 10/3 tại Hà Nội. Mở màn, ông điểm lại các hạng mục, đánh giá về tác giả, tác phẩm. Ông Thiều nhắc đến Lâu Văn Mua, người đoạt giải Tác giả trẻ nhưng bị thu hồi, sau khi tập Nhặt xác em chất chồng bảo tàng vi phạm quy chế vì đạo thơ nước ngoài.

Trước khi sự việc xảy ra, ông từng đánh giá Lâu Văn Mua là một cây bút trẻ có nhiều tiềm năng, giọng thơ khác biệt. Lần đầu trò chuyện với tác giả, ông biết hoàn cảnh Lâu Văn Mua là người Mông ở Thanh Hóa, nói tiếng Kinh không thành thạo, làm công việc tự do trên nương rẫy. Dù vậy, anh lại có tư duy tốt và nhiều ý tưởng sáng tạo. Khi đọc chùm thơ của Lâu Văn Mua gửi dự thi cuộc thi thơ Làng Chùa hồi năm ngoái, ông kỳ vọng cây bút có thể phát triển tốt.

"Sự thất bại này có một phần nhỏ là thất bại của Hội Nhà văn, nhưng thất bại lớn hơn là với chính tác giả Lâu Văn Mua. Anh ta đã không có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, giữ vững nguyên tắc sống, nguyên tắc sáng tác", ông Thiều nói.

Ông Nguyễn Quang Thiều tại buổi trao giải. Ảnh: Hà Thu

Theo ông, sau khi đã bị lên án trên mạng xã hội, Lâu Văn Mua sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, ông vẫn mong tác giả sẽ trở lại con đường sáng tác với một tư thế khác.

Chủ tịch Hội Nhà văn nhắc đến tọa đàm Phẩm giá của thi ca mới được tổ chức nhân ngày Thơ Việt Nam. Theo ông, nếu không giữ được tư cách của một con người, nhà văn sẽ không có khả năng làm tròn tư cách của một người sáng tác.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của cây bút Lâu Văn Mua bị phát hiện có nhiều nội dung sao chép từ tác phẩm nước ngoài, khiến văn đàn dậy sóng. Tác giả sau đó "thừa nhận sai sót, đồng thời làm đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, xem đây là bài học sâu sắc trên con đường sáng tạo văn chương".

Tác giả Lâu Văn Mua. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam

Lâu Văn Mua 34 tuổi, sinh tại Mường Lát (Thanh Hóa), bắt đầu viết thơ từ năm lớp 8. Anh tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ miền núi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức năm 2015 và trại sáng tác trẻ của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2016. Chủ đề trong các bài thơ của Lâu Văn Mua thường là tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Anh từng ra mắt các tác phẩm Tôi bay vào mắt em (2017) và tập san Haiku Việt - Hà Nội (thơ in chung, 2018).

Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam ra đời từ năm 1999 đến nay, được tổ chức thường niên. Hàng năm, các tác phẩm đoạt giải thuộc nhiều thể loại như văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, văn học thiếu nhi và văn học dịch.

Giải thưởng năm 2025 được công bố ngày 19/1. Tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ nhận giải Văn xuôi. Giải thưởng Thơ thuộc về Thơm từ nỗi đau (Hoàng Thụy Anh), Trên con đường tóc (Trang Thanh, tên thật Trần Thị Thanh). Hạng mục Lý luận phê bình được trao cho cuốn Văn học như một diễn ngôn (Trần Văn Toàn).Tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga (Lê Đức Dương) thắng hạng mục Văn học thiếu nhi. Cao Việt Quỳnh với bộ tiểu thuyết Lục địa rồngvà Nguyễn Thị Kim Nhung cùng hai tập thơ Dần sáng nhận giải Tác giả trẻ.

Hà Thu