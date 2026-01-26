Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam trong tuần này, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ diễn ra ngày 28-29/1, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu (EU). Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha năm 2015-2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 12/2024.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Brussels, Bỉ tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kim ngạch song phương 11 tháng đầu năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD. EU đứng thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD.

Về hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. EU cũng ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; đang triển khai một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU. Bộ Khoa học và Công nghệ đang là đầu mối Chương trình Horizon Europe giai đoạn 2022-2027.

Huyền Lê