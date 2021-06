Chủ tịch Hoà Bình muốn chinh phục thị trường 12.000 tỷ đôla

"Ông lớn"ngành xây dựng Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết đang từng bước vươn tới thị trường quốc tế, bất chấp khủng hoảng.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Hoà Bình, là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong talkshow Nguy Cơ tập đầu tiên, mùa hai. Trong trailer trước buổi phát sóng (ngày 1/7) trên VnExpress, lãnh đạo doanh nghiệp đề cập tới khát vọng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. "Đó là một thị trường có quy mô gấp 800 lần thị trường trong nước, trị giá 12.000 tỷ USD", ông Hải khẳng định.

Trong chương trình tuần này, vị doanh nhân tập trung giải đáp những câu hỏi: Để bước ra thế giới, xây dựng Việt Nam cần những gì? Làm thế nào để công ty vượt qua "cú đấm bồi" của Covid-19? Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp xây dựng...

Ông Lê Viết Hải, sinh năm 1958, tại làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP HCM với tấm bằng kiến trúc sư năm 1985, song ông Hải chuyển hướng sang làm một kỹ sư xây dựng. Năm 1987, ông thành lập và làm giám đốc văn phòng Xây dựng Hòa Bình với 5 kỹ sư cùng với 20 người, chủ yếu nhận thiết kế và thi công công trình nhà ở tư nhân.

Năm 2000, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình ra đời, với vốn điều lệ hơn 56,4 tỷ đồng, dựa trên nền tảng và đội ngũ nhân viên của văn phòng cũ. Tại đây, ông Hải đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 6 năm sau đó, cổ phiếu Hòa Bình chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với mã HBC. Đây cũng là năm mô hình của tập đoàn được hình thành rõ nét, góp phần không nhỏ cho vị thế của doanh nghiệp sau này.

Một thập kỷ tiếp đó, doanh nghiệp top đầu lĩnh vực xây dựng Việt Nam đã có mức tăng trưởng doanh thu đột phá, cứ 5 năm tăng gấp 5 lần. Cụ thể, doanh thu năm 2008 là 696 tỷ đồng; năm 2013 tăng gấp 5 lên 3.432 tỷ đồng; năm 2018 lại tăng gấp 5 lần, đạt 18.299 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: Phan Hanh.

Năm 2019, Hòa Bình vẫn duy trì mức tăng trưởng gần 4% về doanh thu, đạt 18.822 tỷ đồng. Xét theo doanh thu, Hòa Bình vươn lên dẫn đầu toàn ngành. Tuy nhiên, đến năm 2020, trước ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, tốc độ tăng trưởng của toàn ngành chậm lại. Đứng trước thách thức, tập đoàn đưa ra các giải pháp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Kết quả, doanh thu thuần của Hòa Bình trong năm 2020 đạt 11.224,7 tỷ đồng, tương đương 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,3 tỷ đồng, tương đương 69,1 % so với kế hoạch và giảm 79,3% so với năm 2019.

Chủ tịch HĐQT Hòa Bình cho rằng, đại dịch là một thách thức rất lớn, song cũng là cơ hội để tập đoàn tập trung vào công cuộc tái cấu trúc, nhằm chuẩn bị cho sự bứt phá, vươn ra quốc tế ở giai đoạn tiếp theo.

Doanh nghiệp dần vươn tay ra thị trường quốc tế, gồm cả xây dựng lẫn kinh doanh địa ốc. Cụ thể, về xây dựng, Hòa Bình đã thi công tại các thị trường Malaysia, Myanmar, Kuwait... Về kinh doanh địa ốc, Hòa Bình đang hợp tác với một đơn vị để triển khai dự án nhà ở cao tầng tại Canada.

Lãnh đạo Xây dựng Hoà Bình chia sẻ khát vọng vươn ra biển lớn Trailer talkshow Nguy - Cơ số đầu tiên của mùa 2

Hoài Phong