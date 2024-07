Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà bị bắt

TP HCMÔng Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) bị cáo buộc nâng khống hợp đồng, chiếm đoạt tiền của công ty.

Ngày 3/7, ông Minh và 3 người khác bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi Tham ô tài sản. Trong đó, riêng ông Minh bị bắt tạm giam.

Ông Đinh Chí Minh. Ảnh: HDTC Land

Ông Minh là anh của ông Đinh Trường Chinh (50 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty HDTC) - đã bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi tháng 12/2023, đồng thời là bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với tư cách nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân khi tham gia vào giao dịch 6.300 m2 "đất vàng" ở quận 1.

Lần này, ông Chinh tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm của anh trai.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại HDTC. Hồi cuối năm ngoái, sau khi ông Đinh Trường Chinh bị bắt, HDTC đã thay đổi chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc sang ông Đinh Chí Minh.

Ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố thêm tội Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty HDTC hồi tháng 12/2023. Công an cung cấp

HDTC tiền thân là công ty nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016 với vốn điều lệ hơn 2.200 tỷ đồng. Hiện, doanh nghiệp này là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (sở hữu 30% vốn điều lệ) và có gần 1.000 cán bộ nhân viên làm việc. Công ty này từng được giao thực hiện các dự án lớn như: Khu dân cư Bình Trưng 10 ha (quận 2); Khu dân cư Bình Trị Đông 28 ha (huyện Bình Chánh); Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131 ha (quận 2); Khu dân cư An Sương 65 ha (quận 12); Khu dân cư Tân Đức An 5 ha (quận Thủ Đức)... và nhiều dự án tái định cư lớn của thành phố.

Điều tra các sai phạm tại HDTC, hồi tháng 10 năm ngoái, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Phan Quang Tống, nguyên Tổng giám đốc, và Lý Kim Vân, nguyên kế Toán trưởng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đã tố cáo Đinh Trường Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành HDTC. Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do HTDC làm chủ đầu tư, cũng tố cáo ông Chinh và nhiều người khác đã "dùng thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt".

Kết quả điều tra xác định, khách hàng đã thanh toán Hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, theo nguyên tắc HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho như thỏa thuận. Tuy nhiên, Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho khách hàng.

Cơ quan điều tra thu hồi một số tài liệu trong vụ án xảy ra tại HDTC. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng