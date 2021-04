Chủ tịch Habeco: Đặt kế hoạch lợi nhuận thấp để 'phòng rủi ro'

Habeco năm nay đặt mục tiêu lợi nhuận một nửa, theo Chủ tịch Habeco Trần Đình Thanh giải thích là để "dự phòng rủi ro Covid-19 vẫn rất phức tạp".

Theo kế hoạch năm 2021, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 319 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 6,5%. Mức lợi nhuận này chỉ bằng 55% thực hiện của năm 2020. Tuy nhiên, trong 710 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2020 có đóng góp không nhỏ (200 tỷ đồng) từ khoản thuế Habeco được hoàn nhập.

Trả lời cổ đông tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ngày 28/4, ông Trần Đình Thanh cho biết, Covid-19 bùng phát hồi đầu năm nay tại một số tỉnh, thành đã ảnh hưởng một phần tới thị trường tiêu thụ của Habeco. Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh như Heineken, Sabeco, Carlsberg tiếp tục tung ra các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc phổ thông, cạnh tranh trực tiếp.

"Dịch bệnh ổn định thì chắc chắn chúng tôi sẽ vượt kế hoạch này", ông nói và khẳng định sẽ tái cấu trúc danh mục thương hiệu và sản phẩm để nâng cao thị phần.

Ban lãnh đạo Habeco trả lời, biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/4. Ảnh: Minh Anh

Ba tháng đầu năm nay, công ty mẹ Habeco ghi nhận doanh thu gần 1.117 tỷ đồng, tăng trên 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 67,5 tỷ đồng, tăng 1.775% so với cùng kỳ 2020. Gần 54 triệu lít bia, nước giải khát các loại được tiêu thụ trong quý I, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

Cũng tại cuộc họp, cổ đông đặt vấn đề về kế hoạch tiến vào thị trường phía Nam của Habeco ra sao sau nhiều năm "bám trụ" phía Bắc, và Bắc Trung bộ. Ông Trần Đình Thanh nói hiện Habeco vẫn giữ thị phần số 1 tại thị trường miền Bắc và vẫn đang phát triển kế hoạch tiến vào Nam. Đội ngũ bán hàng vẫn kết hợp bán hàng trực tuyến, bên cạnh kênh truyền thống nhưng nếu Habeco đầu tư quá nhiều sẽ không tốt lắm cho hiệu quả kinh doanh. "Habeco sẽ tiến vào Nam theo hướng "chậm và chắc", ông nói.

Kế hoạch bán vốn cho Carlsberg đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ và đang chờ quyết định từ cấp có thẩm quyền. Trong khi chờ đợi, lãnh đạo Habeco thông tin, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thương hiệu, giúp việc thoái vốn hiệu quả, đem lại giá trị cao hơn khi bán vốn.

Anh Minh