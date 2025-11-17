Chủ tịch Hạ viện Mỹ ủng hộ sớm công khai hồ sơ Epstein

Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định công khai hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Epstein sẽ chấm dứt mọi giả thuyết liên quan đến Tổng thống Trump.

"Các đối thủ đang thúc đẩy điều này với ý định nhắm vào Tổng thống Donald Trump, đặt đủ loại giả thuyết rằng ông có dính líu. Ông ấy không liên quan", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói trên Fox News ngày 16/11, khi bình luận về phiên bỏ phiếu dự luật công khai toàn bộ hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein dự kiến diễn ra trong tuần này.

Dự luật "Minh bạch Hồ sơ Epstein", do hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đề xuất từ tháng 7, kêu gọi công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa dữ liệu.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phát biểu tại Đồi Capitol ngày 26/6. Ảnh: AFP

"Đối thủ chỉ còn một chiêu trò duy nhất là vấn đề Epstein. Chúng ta sẽ tước luôn cả vũ khí này khỏi tay họ. Hãy nhanh chóng hoàn tất việc này rồi quên nó đi. Chẳng có gì để giấu giếm cả", ông Johnson nói thêm, ám chỉ phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

Ông Trump từng xuất hiện cùng Epstein trong một số bức ảnh từ nhiều thập kỷ trước, nhưng Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định hai người đã cắt đứt quan hệ trước khi tỷ phú này bị kết án. Một số email do phe Dân chủ ở Hạ viện công bố tuần trước cho thấy Epstein tin ông Trump "biết về các cô gái", song không thể hiện rõ bối cảnh sử dụng cụm từ này.

Epstein tự sát trong trại giam hồi năm 2019 khi chờ xét xử tội buôn người. Tổng thống Trump gần đây cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra quan hệ giữa các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ với Epstein.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna dự đoán hơn 40 nghị sĩ Cộng hòa sẽ ủng hộ đề xuất công khai hồ sơ. Ông tin rằng phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cũng sẽ chịu sức ép thông qua đạo luật. Khanna nhấn mạnh công bố hồ sơ không phải vấn đề đảng phái, mà là nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với "mọi cá nhân quyền lực" có thể liên quan.

Nỗ lực thúc đẩy minh bạch hồ sơ Epstein tạo ra rạn nứt trong nội bộ Cộng hòa. Tổng thống Trump cuối tuần trước rút lại mọi ủng hộ chính trị dành cho hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, từng được xem là đồng minh thân cận, sau khi bà chỉ trích cách một số thành viên đảng trì hoãn công khai hồ sơ Epstein.

Thanh Danh (Theo Reuters, CBS)