Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Khó sửa hiến pháp để ông Trump tranh cử tiếp

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chia sẻ ông "không nhìn thấy hướng nào" để giúp Tổng thống Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

"Nhiệm kỳ của Tổng thống đang vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Tổng thống hiểu rõ, và tôi cũng đã nói với ông ấy nhiều lần, về những ràng buộc của Hiến pháp", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói ngày 28/10 tại Washington, trả lời truyền thông về những bình luận của Tổng thống Donald Trump xoay quanh cách tiếp tục tranh cử vào năm 2028.

Hiến pháp Mỹ quy định trong Tu chính án 22 rằng một công dân không được "đắc cử tổng thống" quá hai lần. Một số chuyên gia pháp lý còn diễn giải rằng ông Trump cũng không thể tranh cử phó tổng thống vì Tu chính án 12 viết rằng người không đủ điều kiện làm tổng thống thì cũng không thể làm phó tổng thống.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson họp báo ngày 28/10 tại Đồi Capitol. Ảnh: AP

"Tôi không thấy cách nào để sửa đổi hiến pháp. Quá trình đó phải mất khoảng 10 năm", ông Johnson nói.

Mọi đề xuất sửa đổi Hiến pháp Mỹ cần được 2/3 Hạ viện thông qua, sau đó được 3/4 trên tổng số 50 bang phê chuẩn. "Tôi không thấy khả năng đó, nhưng tôi cũng không ngừng cố gắng", ông nói thêm.

Ông Trump nói trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 27/10, trên đường từ Malaysia đến Nhật Bản, rằng "luật cho phép" ông tranh cử với tư cách phó tổng thống cùng một người khác.

Sau khi đắc cử, ông có thể trở lại nắm quyền khi người đắc cử tổng thống từ chức. Dù vậy, Tổng thống Trump đã bác bỏ phương án này, cho rằng nó "quá khôn lỏi" và người dân Mỹ sẽ không ủng hộ.

Ông Trump nhiều lần nói đùa về việc tiếp tục tranh cử tổng thống trong các cuộc mít tinh với người ủng hộ. Đội ngũ của ông cũng bán mũ in dòng chữ "Trump 2028". Ông Johnson thừa nhận mẫu mũ này "là một trong những sản phẩm bán chạy nhất từ trước đến nay", nhưng khẳng định đây chỉ là cách "trêu chọc phe Dân chủ".

Tuy nhiên, một số đồng minh của Tổng thống đang nghiêm túc nhìn nhận ý tưởng này. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon tiết lộ với tạp chí Economist rằng "đã có kế hoạch" để ông Trump giữ chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

"Ông Trump sẽ là tổng thống năm 2028, mọi người nên làm quen với điều đó. Đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch", Bannon nói.

Thanh Danh (Theo ABC)