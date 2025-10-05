Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão cần linh hoạt, tránh xáo trộn cuộc sống người dân

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị triển khai phương án linh hoạt, chính xác để ứng phó với bão Matmo, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, xã, phường về công tác ứng phó bão Matmo. Ông yêu cầu toàn thành phố duy trì trạng thái chuẩn bị cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong điều hành, tuyên truyền khi xảy ra bão Bualoi.

Theo Chủ tịch Hà Nội, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường cơ chế phối hợp, bảo đảm thông tin thống nhất và chính xác giữa các đầu mối để chủ động phương án xử lý. "Trong các tình huống thời tiết cực đoan, truyền thông phải đi trước một bước, giúp người dân nắm tình hình kịp thời, chủ động phòng ngừa", ông Thanh nói. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương xây dựng kịch bản vận hành khẩn cấp khi hệ thống điện, viễn thông, giao thông bị gián đoạn, đồng thời đánh giá lại toàn bộ quy trình phối hợp từ cảnh báo, điều hành đến truyền thông để hoàn thiện phương án ứng phó.

Chủ tịch Hà Nội ghi nhận, biểu dương lực lượng công an, quân đội, công nhân thoát nước và các trường học đã kịp thời hỗ trợ người dân trong bão Bualoi, bảo đảm an toàn cho học sinh tại các khu vực ngập sâu. Với bão Matmo, ông Thanh nhấn mạnh nếu các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt và thông tin kịp thời, thành phố có thể giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định sinh hoạt của nhân dân.

"Cho cán bộ, công chức, người lao động, học sinh nghỉ làm, nghỉ học cần dựa trên cập nhật liên tục từ cơ quan chuyên môn, tránh quyết định vội vàng gây xáo trộn cuộc sống người dân", ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp chiều 5/10. Ảnh: Phạm Linh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận trong điều tiết và tiêu thoát nước, nhằm giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực nội đô. Ông nhắc lại kinh nghiệm trong bão Yagi, khi thành phố chủ động liên hệ với các tỉnh bạn để phối hợp xả nước, giúp giảm tải cho hệ thống thoát nước của Hà Nội, và khẳng định "đây là cách làm cần tiếp tục duy trì".

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ tăng tần suất và chi tiết hóa các bản tin khu vực, giúp thành phố chủ động trong điều hành.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết mực nước các sông, hồ trên địa bàn đang ở mức cao; nhiều khu vực đất đá đã ngấm nước mưa lâu ngày, bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Toàn ngành nông nghiệp đã huy động hơn 3.000 cán bộ, nhân viên các công ty thủy lợi, 624 trạm bơm và 218.000 nhân lực ở xã, phường cùng hơn 3.000 phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó. Hiện trên địa bàn vẫn còn hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập sau bão Bualoi.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết để xử lý úng ngập tại các khu vực Đông Ngạc, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, đơn vị đã nạo vét kênh Thụy Phương, bổ sung bơm dã chiến thoát nước ra sông Nhuệ. Những ngày qua, sở đã khơi thông kênh dẫn, bổ sung trạm bơm hỗ trợ thoát nước cho các khu đô thị Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây về sông Tô Lịch theo hướng vành đai 2-2,5.

Tại khu vực Võ Chí Công, tuyến cống ngõ 865 đã được đấu nối với ngõ 612 và đoạn cống trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, giúp thoát nước ra Hồ Tây, phát huy hiệu quả trong bão Bualoi. Ở khu đô thị Ciputra, hai phương án được triển khai song song gồm hạ mực nước hồ khoanh vùng, bố trí trạm bơm dã chiến và đắp bờ bao, nhằm ưu tiên tiêu úng cho các khu dân cư hiện hữu.

Đối với các khu đô thị dọc Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường vận hành tối đa công suất các trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Đông La, Cầu Ngà, đồng thời điều tiết linh hoạt đập Thanh Liệt để hạ mực nước sông Nhuệ, giảm úng ngập khu vực tả - hữu Nhuệ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song từ sáng 6 đến hết ngày 7/10 có mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm. Lượng mưa này thấp hơn nhiều so với đợt bão Bualoi cuối tháng 9, khi nội thành ghi nhận lượng mưa 120-600 mm, trong đó Ô Chợ Dừa đạt 616 mm, Hai Bà Trưng 503 mm, gây 116 điểm ngập sâu từ 0,3 đến 1,5 m.

Võ Hải