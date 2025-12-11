Chủ tịch Hà Nội được quyết định đầu tư dự án chiến lược từ 30.000 tỷ đồng

Quốc hội sáng 11/12 thông qua cơ chế đặc thù cho phép Chủ tịch UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược, quy mô vốn từ 30.000 tỷ đồng.

HĐND và Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

HĐND thành phố được quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác có tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô, quy mô vốn từ 30.000 tỷ đồng. Các dự án điện hạt nhân; dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, báo chí - xuất bản; dự án đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài; dự án có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sẽ không thuộc thẩm quyền này.

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp Quốc hội sáng 11/12. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Nghị quyết, Hà Nội được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án đầu tư công thuộc nhóm thẩm quyền nêu trên. Với dự án PPP và dự án đầu tư kinh doanh, thành phố cũng được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Các dự án thành phần của dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay có thể lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đặc biệt trước khi cấp có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà đầu tư không phải xin giấy phép xây dựng và tự chịu trách nhiệm về điều kiện khởi công.

Nhà đầu tư, nhà thầu được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt phải nộp văn bản cam kết từ bỏ quyền khởi kiện Nhà nước Việt Nam tại bất kỳ cơ quan tài phán quốc tế nào trong vòng 15 ngày. Nếu không hoàn thành điều kiện khởi công công trình trong 6 tháng, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo hợp đồng hoặc bị thu hồi dự án; chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh.

Nghị quyết giao HĐND thành phố quy định cụ thể hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự và thủ tục để triển khai toàn bộ cơ chế đặc thù, gồm quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu - nhà đầu tư, tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập và điều chỉnh quy hoạch. HĐND chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm minh bạch và ngăn ngừa tiêu cực.

Quốc hội đồng thời giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô và điều chỉnh quy hoạch sau khi lấy ý kiến bộ ngành liên quan và được HĐND thông qua. Các dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị sẽ được thực hiện theo quy định về đầu tư công khẩn cấp.

UBND thành phố được quyết định phá dỡ chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một hoặc nhiều ô phố đô thị, dựa trên danh mục các dự án do HĐND thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực từ 12/12/2025 và được thực hiện trong 5 năm. Trường hợp quy định tại Nghị quyết khác với Luật Thủ đô hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, sẽ áp dụng theo Nghị quyết này.

Vũ Tuân