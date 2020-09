Chủ tịch GP Invest: 'Thị trường căn hộ khác xa 5-10 năm trước'

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest) cho rằng, cách đây 10 năm, người mua nhà chỉ cần biết dự án nào đang bán là đến đặt cọc, xếp hàng mua, không quan tâm thủ tục pháp lý. Vì thế, trước đây, nhiều chủ đầu tư vẫn bán được hàng dù không có pháp lý xây dựng.

Tuy nhiên, hiện nay, người mua nhà khó tính và đòi hỏi chặt chẽ hơn về yếu tố pháp lý. Bên cạnh việc kiểm tra thủ tục pháp lý, người mua nhà cũng kiểm tra kỹ hợp đồng, thiết kế được phê duyệt.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT GP Invest.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng hiểu biết, kỹ tính và đòi hỏi sự chuẩn hoá hơn, các chủ đầu tư chuyên nghiệp cũng phải tìm ra tất cả những điểm chưa được hoàn thiện để khắc phục, nâng cao các tiêu chuẩn phát triển dự án. Cũng nhờ đó, thị trường vào năm qua đã có sự sàng lọc rõ rệt. Những chủ đầu tư năng lực tài chính, kinh nghiệm thị trường có hạn dần bị loại.

"Các công ty hiện còn làm bất động sản đều đã trải qua giai đoạn thị trường nhiều sóng gió. Vì vậy, những đơn vị còn tồn tại được đến nay đều là những doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm", ông Hiệp nói.

Thiết kế căn hộ dự án The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng.

Thừa nhận giai đoạn 6 tháng vừa qua là khó khăn do những tác động của Covid-19, song Chủ tịch GP Invest nhận định đây cũng giai đoạn thanh lọc thị trường, thử thách tiềm lực của các doanh nghiệp bất động sản.

Ông cũng tiết lộ, sau thời gian theo dõi, nghiên cứu thị trường và chuẩn bị kỹ càng về mặt pháp lý, GP Invest sẽ mở bán dự án căn hộ cao cấp The Nine. Tọa lạc tại địa chỉ số 9 Phạm Văn Đồng (góc giao cắt với Đường Doãn Kế Thiện), phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, The Nine có thủ tục pháp lý chắc chắn, đầy đủ.

Dự án The Nine, nằm tại góc đường Phạm Văn Đồng và Doãn Kế Thiện.

Chủ tịch HĐQT GP Invest cho biết, với The Nine, đơn vị này đặt mục tiêu đây sẽ là sản phẩm có chất lượng cao từ phần thi công, nội thất hoàn thiện cho đến mức độ đầu tư các tiện ích, dịch vụ.

The Nine được thiết kế theo kiểu Mỹ, với tỷ lệ kính bao quanh cao hơn dự án thông thường nhằm mang đến tầm nhìn rộng mở cho chủ căn hộ. Đặc biệt, kiến trúc sư người Mỹ có nghiên cứu kỹ lưỡng về vị trí và điều kiện, tính chất khí hậu nhiệt đới của Việt Nam để đưa ra giải pháp tối ưu, giảm những tác động của ánh nắng, hướng. Có vị trí nằm sát trục giao thông hiện đại và tính kết nối cao, chủ đầu tư GP Invest lựa chọn loại kính 2 lớp, ở giữa là khí trơ, ngăn tiếng ồn, đảm bảo cuộc sống yên tĩnh, riêng tư cho mỗi gia đình.

Kiến trúc mặt ngoài The Nine được bao phủ bằng hệ vách kính tấm lớn.

Với hơn 40 năm lăn lộn trong ngành xây dựng, Chủ tịch GP Invest cũng chú trọng việc lựa chọn công nghệ thi công tiên tiến vừa đảm bảo chất lượng và vừa mang lại tính thẩm mỹ cao cho căn hộ. Công nghệ thi công ẩn cột mang đến các căn hộ tại The Nine có góc nhìn panorama, không cột vướng, đồng thời tối ưu không gian và dễ dàng hơn cho người mua nhà khi thiết kế nội thất.

"Chúng tôi cũng cố gắng cập nhật những công nghệ mới để áp dụng tại dự án The Nine như bố trí hệ thống lọc bụi và khí tươi sạch cho hệ thống điều hoà. Có thiết bị này gia chủ không phải mua thiết bị máy lọc khí nữa", ông Hiệp nói, đồng thời cho biết điều này sẽ tốn thêm chi phí của chủ đầu tư nhưng sẽ tạo được sự khác biệt đối với các dự án khác, nhất khi người Hà Nội quan tâm đến vấn đề chất lượng không khí.

Ông chia sẻ thêm, trong bối cảnh thị trường có tín hiệu tốt lên về mặt thanh khoản, song nguồn cung hạn chế nên nhiều đơn vị môi giới đã tiếp cận chủ đầu tư đề nghị làm đại lý phân phối các căn hộ The Nine, thậm chí có đơn vị sẵn sàng đặt cọc bao tiêu số lượng lớn các căn hộ.

Tâm Anh