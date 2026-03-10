Chủ tịch Gamuda Land: 'Chất lượng sống là thước đo quy hoạch đô thị'

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cho rằng an cư không giới hạn trong khái niệm sở hữu nhà, mà mở rộng thành lựa chọn môi trường sống nuôi dưỡng sức khỏe, kết nối cộng đồng, giá trị lâu dài.

Thông tin được ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ với VnExpress dịp đầu tháng 3. Ông cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam hiện bước vào giai đoạn chuyển dịch cả về quy mô lẫn kỳ vọng của người mua nhà. Theo báo cáo "Vietnam Residential Real Estate Market" do Mordor Intelligence công bố năm 2026, quy mô thị trường nhà ở Việt Nam ước đạt khoảng 34,12 tỷ USD vào năm 2026 và dự kiến tăng lên gần 58,93 tỷ USD vào năm 2031, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 11,5% mỗi năm.

Cùng với sự mở rộng, cách người mua nhà nhìn nhận giá trị nơi ở cũng thay đổi. Báo cáo "Vietnam Real Estate Market Brief" 2025 của Savills Việt Nam cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến môi trường sống, không gian xanh và tiện ích cộng đồng. Xu hướng này cũng được CBRE Việt Nam ghi nhận trong báo cáo "Vietnam Market Outlook 2025", khi các dự án được quy hoạch bài bản, tích hợp yếu tố bền vững đang trở thành định hướng phát triển nổi bật tại các đô thị lớn. Trong bối cảnh đó, Gamuda Land Việt Nam đưa ra nhiều định hướng nhằm phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu hiện đại.

- Ông nhìn nhận thế nào về khái niệm "an cư" của người Việt hiện nay, sự thay đổi lớn nhất là gì?

- Trước đây, an cư chủ yếu gắn với việc sở hữu nhà để ổn định và tích lũy. Khi đời sống được nâng cao, đặc biệt ở thế hệ trẻ, nhu cầu trở nên đa dạng hơn. Người mua nhà quan tâm đến môi trường sống, sức khỏe và sự gắn kết xung quanh mình. Vì vậy, an cư không còn là đích đến cố định, mà là hành trình nâng cao chất lượng sống theo thời gian.

Còn với Gamuda Land, "an cư" không dừng ở quyền sở hữu, mà là lựa chọn một môi trường sống có chiều sâu. Nơi đó cư dân có thể kết nối với thiên nhiên, xây dựng mối quan hệ và duy trì nhịp sống cân bằng. Khi phát triển dự án, chúng tôi cân nhắc tác động dài hạn của quy hoạch và thiết kế, nhằm tạo ra giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

Ông Angus Liew - Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam. Ảnh: Gamuda Land

- Trong phát triển sản phẩm, những quy tắc Gamuda Land đặt ra là gì để đáp ứng nhu cầu an cư của người Việt?

- Sau nhiều thập niên hoạt động tại các quốc gia, chúng tôi hiểu rằng không tồn tại một công thức chung cho mọi thị trường. Mỗi nơi có đặc trưng riêng về khí hậu, văn hóa và lối sống, đòi hỏi sự thấu hiểu trước khi triển khai.

Sau hơn 20 năm tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy người Việt đề cao lối sống năng động, với khoảng 33,5% dân số duy trì thói quen tập luyện thường xuyên (Vietnam 2022 Report Card on Physical Activity), đồng thời gìn giữ tinh thần gắn kết và truyền thống sẻ chia. Những yếu tố này được lồng ghép vào quy hoạch nhằm thúc đẩy vận động và nuôi dưỡng kết nối bền lâu.

Trong phát triển đô thị, chúng tôi không chạy theo tốc độ mà tập trung vào chất lượng và định hướng dài hạn. Thay vì phát triển từng dự án riêng lẻ, chúng tôi tiếp cận mỗi khu đô thị như một tổng thể được hoạch định cho vận hành ổn định theo thời gian.

Cách làm này thể hiện qua việc ưu tiên công viên và mặt nước ở vị trí trung tâm, kiểm soát mật độ xây dựng và thiết kế hạ tầng. Đơn cử tại Celadon City, TP HCM, đô thị 82 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 20%. Dự án dành đến 16 ha cho công viên trung tâm. Công viên có 7.000 cá thể cây từ 170 loài thực vật nhiệt đới.

Đồng thời, các giải pháp giao thông xanh như làn đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp được tích hợp vào mạng lưới kết nối nội khu - ngoại khu, khuyến khích lối sống lành mạnh và giảm áp lực môi trường.

Gamuda Land áp dụng hệ thống kiểm định Conquas của Singapore cùng bộ tiêu chuẩn nội bộ G-Quas để đảm bảo chất lượng đồng bộ. Chúng tôi đồng thời điều chỉnh thiết kế phù hợp thực tế địa phương, từ không gian mở, ban công thích ứng khí hậu đến khu dân cư thân thiện với thú cưng.

Một góc dự án Celadon City tại TP HCM. Ảnh: Gamuda Land

- Ông vừa nhắc về yếu tố cộng đồng, vậy điều này đóng vai trò như thế nào trong một khu đô thị?

- Một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi cư dân có cơ hội gặp gỡ và tương tác với nhau. Dù được đầu tư bài bản đến đâu, không gian vẫn khó tạo nên giá trị nếu thiếu sự kết nối giữa con người.

Xuất phát từ đó, Gamuda Land ưu tiên phát triển các không gian sinh hoạt chung và khuyến khích những hoạt động giao lưu tự nhiên. Tại các dự án của chúng tôi, clubhouse thường được bố trí ở vị trí trung tâm, không chỉ phục vụ nhu cầu thể thao mà còn là nơi tổ chức sự kiện, gặp gỡ và chia sẻ, qua đó củng cố sự gắn bó trong toàn khu đô thị.

Chính những tương tác thường ngày là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân gắn bó, tạo nên sức sống cho toàn khu đô thị

Hoạt động lễ hội được Gamuda Land tổ chức tại các dự án. Ảnh: Gamuda Land

- Phát triển bền vững dần trở thành xu hướng, vậy Gamuda Land cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về ESG như thế nào tại Việt Nam?

- Với chúng tôi, ESG là một cam kết dài hạn trong chiến lược phát triển. Tính ổn định và chất lượng ổn dự án được bảo chứng thông qua hệ thống kiểm định cùng bộ tiêu chuẩn nội bộ.

Ở khía cạnh môi trường, các dự án được quy hoạch theo định hướng phát triển đô thị xanh, ưu tiên mật độ xây dựng hợp lý, gia tăng diện tích cây xanh và mặt nước, đồng thời tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, tại Celadon City, khu vực Celadon Boulevard được phát triển theo mô hình Al Fresco Dining - không gian ẩm thực mở kết hợp cảnh quan cây xanh và đường dạo bộ, tạo nên môi trường sinh hoạt ngoài trời thân thiện với khí hậu nhiệt đới.

Về yếu tố xã hội, Gamuda Land hướng tới xây dựng những cộng đồng sống bền vững, nơi cư dân có không gian sống chất lượng, hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích, không gian công cộng và các hoạt động kết nối. Chẳng hạn, dự án Eaton Park được định vị theo định hướng "The New Thảo Điền", với quy hoạch tích hợp thương mại, dịch vụ, giáo dục và không gian công cộng, góp phần hình thành một khu đô thị năng động cho khu Đông TP HCM.

Với mặt quản trị, toàn bộ quá trình phát triển dự án được kiểm soát thông qua hệ thống tiêu chuẩn nội bộ của tập đoàn, từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công đến vận hành. Điều này giúp đảm bảo chất lượng, tính minh bạch và sự ổn định lâu dài của dự án.

Nhờ cách tiếp cận này, ESG mang lại những giá trị thực tiễn, nâng cao chất lượng sống, gia tăng giá trị lâu dài của dự án, đồng thời đóng góp vào sự phát triển đô thị nơi dự án hiện diện.

- Về dài hạn, ông kỳ vọng Gamuda Land sẽ đóng vai trò gì trong sự phát triển đô thị Việt Nam?

- Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn nhất, mà hướng đến việc tạo ra giá trị lâu dài. Chuẩn sống Gamuda Land theo đuổi là cách đô thị phục vụ con người tốt hơn mỗi ngày.

Tầm nhìn của chúng tôi là kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trên toàn cầu, nơi mọi người mong muốn gắn bó qua nhiều thế hệ. Khi không gian sống đáp ứng nhu cầu thể chất, tinh thần và sự kết nối xã hội, đô thị sẽ phát triển lành mạnh. Bất động sản vì thế không chỉ là nơi ở, mà còn là tài sản có khả năng gìn giữ và gia tăng giá trị theo thời gian.

Hoài Phương