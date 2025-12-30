Chủ tịch FIFA tái khởi động 'luật việt vị Wenger'

Chủ tịch LĐBĐ Thế giới (FIFA) Gianni Infantino ủng hộ việc áp dụng luật việt vị dựa trên ý tưởng của cựu HLV Arsene Wenger trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thể thao thế giới (WSS), trước thềm World Cup 2026.

2025 đã trở thành năm thử nghiệm cho nhiều sáng kiến tại các giải đấu thuộc FIFA, gồm việc sử dụng "thẻ xanh" để yêu cầu xem VAR tại World Cup U20 và Cup Arab, camera gắn trên người trọng tài tại FIFA Club World Cup, cùng quy tắc 8 giây dành cho thủ môn. Một số biện pháp đã được áp dụng đầy đủ, số khác chỉ thử nghiệm, nhưng tổng thể chúng có giá trị cung cấp dữ liệu trước VCK bóng đá thế giới 2026 tại Bắc Mỹ.

Khi World Cup 2026 chỉ còn chưa khoảng 6 tháng là bắt đầu, Chủ tịch FIFA một lần nữa gợi ý về các sửa đổi tiềm năng liên quan đến luật bóng đá, gồm điều chỉnh quy tắc việt vị mà cựu HLV trưởng Arsenal từng ấp ủ từ năm 2020.

Minh họa việc phương thức mới trong việc xác định việt vị.

Với mục tiêu "làm cho trận đấu có nhiều pha tấn công hơn và hấp dẫn hơn", ông Infantino cho rằng việc xem xét lại quy tắc việt vị có thể giúp bóng đá đạt được mục tiêu đó. "Chúng tôi đang xem xét quy tắc việt vị, quy tắc đã tiến hóa qua năm tháng và hiện yêu cầu tiền đạo phải ở phía sau hậu vệ, ngang bằng với anh ta", người đứng đầu FIFA phát biểu tại WSS lần đầu tiên được tổ chức ở Dubai. "Có lẽ trong tương lai, tiền đạo phải hoàn toàn vượt qua hậu vệ mới bị coi là việt vị".

Để củng cố cho quan điểm của mình, Infantino chỉ ra rằng ông và đội ngũ của mình trong những năm gần đây đã liên tục mang đến những sự thay đổi trong công tác trọng tài, giúp bóng đá ngày càng công bằng hơn. "Chúng tôi từng giới thiệu VAR để mang đến sự minh bạch trong các trận đấu, để trọng tài có cơ sở sửa chữa sai lầm mà hàng triệu người xem cả ở nhà lẫn SVĐ đều trông thấy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục cải tiến VAR với công nghệ ngày càng tân tiến để hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn", Infantino nói.

Trong vai trò Trưởng ban Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, ông Wenger bắt đầu đề ra ý tưởng thay đổi quy tắc việt vị vào năm 2020. Ý tưởng là chỉ xác định việt vị khi toàn bộ cơ thể của cầu thủ tấn công hoàn toàn vượt qua cầu thủ áp chót của đội phòng ngự, nghĩa là bất kỳ phần nào chồng lấn sẽ giữ cầu thủ ấy ở vị trí hợp lệ. Trong khi, quy tắc hiện hành xác định cầu thủ tấn công việt vị nếu bất kỳ phần cơ thể nào có thể chơi bóng của anh ta vượt qua cầu thủ phòng ngự áp chót.

Từ tháng 10/2025, ý tưởng của Wenger vẫn chỉ ở dạng dự thảo để được đưa ra phân tích tại Hội đồng bóng đá quốc tế IFAB. Nếu được thông qua, luật việt vị mới sẽ được chuyển đến Hội đồng phê duyệt vào tháng 2/2026, trước khi trải qua thử nghiệm.

Hà Phương tổng hợp