Chủ tịch FIFA ngăn MC tiết lộ bí mật World Cup

MỹChủ tịch Gianni Infantino ngăn MC Kevin Hart tiết lộ bí mật về màn trình diễn trong giờ nghỉ trận chung kết World Cup 2026.

Trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Mỹ tối 5/12, Kevin Hart cho biết: "Tôi có thể nói với các bạn rằng, lần đầu tiên, chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup sẽ gây tiếng vang lớn. Các bạn có nghe tôi nói gì không?".

Infantino liền giơ ngón tay cái về phía máy quay, trong khi một MC khác, Heidi Klum thúc giục Hart tiết lộ thêm. Nhưng Hart đáp lại rằng không thể làm vậy, vì sẽ vi phạm thỏa thuận, còn Chủ tịch FIFA xen vào: "Hãy cẩn thận".

Infantino (phải) ngăn Hart tiết lộ bí mật trong lễ bốc thăm tại Mỹ tối 5/12. Ảnh: AFP

"Tôi sẽ không để lộ bí mật đâu. Nhưng tôi có thể nói rằng chương trình sẽ thể hiện mối quan hệ đối tác tuyệt vời của FIFA với dự án công dân toàn cầu tới hàng tỷ người trên khắp hành tinh", Hart chốt lại.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/7, tại sân MetLife, quận East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Sân này có sức chứa khoảng 93.000 khán giả, từng tổ chức trận chung kết Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG, các trận giao hữu của Barca, Real, Man Utd, Arsenal, Man City và Liverpool.

Mỹ sẽ là chủ nhà của 78 trận tại World Cup, trong khi Mexico và Canada tổ chức 26 trận còn lại. Từ vòng tứ kết, các trận chỉ diễn ra tại Mỹ.

World Cup 2026 sẽ là World Cup lớn nhất từng diễn ra với 48 đội tham dự, tăng 16 đội so với năm 2022. Lễ bốc thăm tối 5/12 chia các đội thành 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16, nơi dành cho đấu loại trực tiếp.

Thanh Quý (theo Sun)