Chủ tịch Ericsson Việt Nam: 'Tốc độ triển khai 5G vô cùng ấn tượng'

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, dùng từ "vô cùng ấn tượng" để nói về tốc độ triển khai 5G trong nước.

"Chỉ vài tháng từ khi được cấp phép đến lúc thương mại hóa, 5G đã hiện diện tại Việt Nam", bà Mokbel nhận xét tại lễ khai trương văn phòng mới của tập đoàn ở Hà Nội ngày 12/9.

Ericsson có mặt ở Việt Nam từ đầu thập niên 1990, là một trong những tập đoàn công nghệ quốc tế đầu tiên tham gia thị trường viễn thông trong nước. Sau hơn ba thập kỷ, công ty đồng hành cùng các nhà mạng trong quá trình số hóa hạ tầng, triển khai thế hệ mạng di động từ 2G, 3G đến 4G và đang thúc đẩy triển khai 5G.

Theo bà Mokbel, từ góc nhìn doanh nghiệp, Ericsson đánh giá cao việc Chính phủ xem 5G là hạ tầng quốc gia thiết yếu nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với kỳ vọng kinh tế số dự kiến đóng góp 30% GDP.

Bà cho rằng 5G không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong sản xuất, logistics, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Từ nhà máy thông minh, cảng biển tự động đến khám chữa bệnh từ xa, công nghệ này được kỳ vọng tạo ra những thay đổi toàn diện cho nền kinh tế.

Chủ tịch Ericsson nhận định AI, điện toán đám mây và các dịch vụ số mới đều cần nền tảng kết nối mạnh. Do đó, "5G không chỉ là công nghệ mà còn là hạ tầng thiết yếu, nền móng để Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu ASEAN", bà nói.

Để nắm bắt cơ hội, bà cho rằng nhà mạng và doanh nghiệp - từ y tế, hàng không đến cảng biển - cần hợp tác thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, Ericsson cũng đang phối hợp cùng nhà mạng trong nước triển khai mạng riêng (5G private), thử nghiệm thành phố thông minh, cùng các chương trình đào tạo nhân lực về 5G, AI và điện toán đám mây với nhiều trường đại học.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá dịch vụ 5G đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, không chỉ nâng cấp tốc độ so với 4G mà còn là nền tảng cho Internet vạn vật, nhà máy thông minh, xe tự hành, công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, theo ông, quá trình triển khai dịch vụ ứng dụng 5G còn nhiều thách thức về chi phí, ứng dụng 5G trong công nghiệp vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, giá thiết bị đắt đỏ và có rủi ro về an ninh mạng. Để khắc phục, theo ông, Việt Nam cần hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ông đề nghị Ericsson ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong phối hợp xây dựng chính sách và quy định, giúp sinh viên, nhà khoa học tiếp cận nguồn lực R&D tiên tiến, tạo điều kiện cho kỹ sư Việt Nam tiếp cận 6G, cung cấp công nghệ, thiết bị để triển khai ứng dụng 5G, đồng thời cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về 5G và 6G.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến tháng 6, Việt Nam có hơn 12.200 trạm phát sóng 5G, phủ 26% dân số. Hạ tầng viễn thông tăng hạng liên tục, tốc độ Internet di động và cố định đứng thứ 19 thế giới.

Năm 2024, lần đầu Việt Nam đấu giá thành công tần số 5G, nâng tổng băng tần cho di động năm 2025 lên 660 MHz, tăng 94% so với năm 2020. Chỉ số hạ tầng viễn thông của Việt Nam đứng thứ 67 trên 193 quốc gia, tăng 7 bậc so với 2022.

Mạng di động thế hệ 5G/6G là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược theo danh mục ban hành hồi tháng 6 của Thủ tướng, với ba sản phẩm chiến lược là thiết bị và giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G theo chuẩn ORAN; mạng lõi 5G/6G; giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao.

