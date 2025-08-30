Chủ tịch Cuba sắp thăm Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân tới Việt Nam diễn ra ngày 31/8-2/9, diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Bộ Ngoại giao thông báo ngày 30/8.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: AFP

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba được ký tháng 11/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 với lợi thế ưu đãi thuế quan là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, nâng cao kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực của Việt Nam hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích của chính đáng của mỗi nước, đóng góp và các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Hai nước đã đồng hành cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định rằng, tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói.

Ngọc Ánh