Chủ tịch Cuba nêu điều kiện đối thoại với chính quyền Trump

Chủ tịch Diaz-Canel cho hay Cuba luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng phải trên cơ sở công bằng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp nội bộ.

"Cuba hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào với chính quyền Mỹ, trừ những liên lạc kỹ thuật trong vấn đề di cư", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 12/1 thông báo trên Facebook. Tuy nhiên, ông tuyên bố Cuba "luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm với Mỹ".

Ông nhấn mạnh quá trình đàm phán giữa hai bên cần diễn ra trên cơ sở "bình đẳng về chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo các nguyên tắc trong luật pháp quốc tế, cùng có lợi, không can thiệp nội bộ và tôn trọng độc lập của chúng tôi".

Theo ông Diaz-Canel, lịch sử đã chứng minh rằng mối quan hệ Cuba - Mỹ chỉ có thể được cải thiện nếu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, "thay vì sự thù địch, đe dọa và cưỡng ép về kinh tế".

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: Granma

Tuyên bố được ông Diaz-Canel đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho hay Washington "đang trao đổi với Cuba", vài giờ sau khi viết trên Truth Social rằng Havana nên chấp nhận thỏa thuận "trước khi quá muộn". Trong bài đăng, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ ngăn cản mọi giao dịch tài chính và vận chuyển dầu mỏ từ Venezuela sang Cuba.

Havana đã phản ứng cứng rắn trước lời đe dọa từ Washington, trong đó Chủ tịch Diaz-Canel tuyên bố người dân Cuba "sẵn sàng bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng", đồng thời cáo buộc Mỹ là bên gây hấn suốt 66 năm qua, trong khi Cuba chưa từng đe dọa bất kỳ ai.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng bác bỏ đe dọa từ ông Trump, tuyên bố Havana có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ đối tác nào.

Theo dữ liệu vận tải biển, kể từ khi Mỹ phong tỏa nghiêm ngặt ngành dầu mỏ Venezuela, không có đơn hàng dầu mỏ nào được chuyển từ nước này sang Cuba. Venezuela năm ngoái xuất khẩu khoảng 26.500 thùng mỗi ngày cho Cuba, theo dữ liệu từ tập đoàn dầu mỏ nhà nước PDVSA của Venezuela.

Thanh Danh (Theo AFP, Granma)