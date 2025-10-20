Chủ tịch Coteccons: 'Ra thị trường nước ngoài không phải chiến lược mì ăn liền'

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, nói việc đi ra quốc tế là chiến lược cần thiết và kéo dài nhiều năm, không vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt.

Trong phiên họp thường niên sáng 20/10, cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhiều lần chất vấn ban lãnh đạo về tiến độ mở rộng thị trường nước ngoài. Kế hoạch "go global" được công ty khởi động từ khoảng 3 năm trước và theo ban lãnh đạo, đến nay đã có tín hiệu lạc quan.

Ông Bolat cho biết công ty đã thi công nhà máy VinFast tại Ấn Độ và thắng thầu 3 dự án tại Đài Loan với tổng giá trị hợp đồng ban đầu khoảng 1.000 tỷ đồng. Cách tiếp cận ban đầu là thành lập công ty con hoặc chi nhánh tại những thị trường tiềm năng, sau đó đầu thầu và cử những kỹ sư, quản lý giỏi từ Việt Nam sang triển khai dự án.

Coteccons đang tập trung mở rộng 3 thị trường có nhu cầu cao là Mỹ, Trung Đông và Đài Loan. Tính đến cuối tháng 6/2025, công ty đã góp vốn thành lập 5 công ty con tại Mỹ, Ấn Độ, Campuchia, Kazakhstan và Arabia Saudi.

Theo ông Bolat, nhu cầu nhân công xây dựng tại những quốc gia này rất lớn, nhưng Coteccons từ chối xuất khẩu lao động đơn thuần. Công ty sẵn sàng chờ đợi nhiều tháng để có giấy phép hoạt động và đấu thầu dự án với tư cách nhà thầu. Ví dụ, tại Đài Loan, công ty mất 15 tháng để có giấy phép, còn thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh tại Arabia Saudi kéo dài đến 18 tháng. Quá trình thâm nhập thị trường mới buộc công ty quan tâm nhiều vấn đề khác như biến động chính trị, văn hóa bản địa, chính sách visa cho người lao động...

"Ra nước ngoài là hướng đi dài hạn, cần chuẩn bị nhiều năm chứ không phải chiến lược mì ăn liền. Chúng tôi dấn thân vào những thị trường mới không để kiếm tiền ngay, mà để tự trau dồi năng lực xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế", ông Bolat chia sẻ.

Một lợi ích khác của việc "go global", theo ông Bolat, là giúp công ty đa dạng cơ hội công việc và nguồn thu, đảm bảo duy trì tăng trưởng trong những giai đoạn thị trường nội địa kém tích cực. Ông khẳng định việc mở rộng thị trường nước ngoài là điều phải làm, nhưng cần thêm thời gian và sự kiên định để có thành tựu.

Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, chia sẻ trong phiên họp thường niên ngày 20/10. Ảnh: CTD

Đối với thị trường trong nước, Coteccons đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu, thể hiện qua doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2026 (tháng 7/2025-6/2026). Con số này tăng 21% so với năm tài chính trước đó, đồng thời là kỷ lục mới nếu công ty đạt được.

Công ty kỳ vọng lợi nhuận gộp đạt 1.300 tỷ đồng, còn lãi sau thuế 700 tỷ đồng, 54% so với cùng kỳ. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2020.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc phụ trách khối thương mại, cho biết quý đầu niên độ tài chính, công ty thu 7.400 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Công ty đã trúng thầu thêm 19.300 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) lên 51.600 tỷ đồng.

"Backlog này cho thấy Coteccons có nguồn việc ổn định trong 1-2 năm tới. Chúng tôi vui nhưng cũng áp lực bởi phải làm sao để biến khối lượng công việc thành sản phẩm chất lượng và ghi nhận doanh thu đúng tiến độ", ông Hải nói.

Theo ông, ngoài duy trì tăng trưởng doanh thu trên 20%, một trong những nhiệm vụ thách thức sắp tới là cải thiện biên lợi nhuận gộp giữa bối cảnh giá nguyên vật liệu và nhân công chưa hạ nhiệt. Công ty kỳ vọng chỉ tiêu này đạt 4,3%, cao hơn mức 3,27% của cùng kỳ.

Năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận 24.885 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 456 tỷ đồng. Mảng dân dụng đóng góp hơn phân nửa doanh thu, sau đó đến xây dựng nhà xưởng - khu công nghiệp, nghỉ dưỡng và hạ tầng.

Phương Đông