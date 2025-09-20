Chủ tịch Coteccons: Chúng tôi không ham muốn dấn thân vào bất động sản

Dù dự án Emerald 68 bán hàng 80-90%, ông Bolat Duisenov khẳng định Coteccons không có tham vọng lấn sâu vào mảng bất động sản với nhiều rủi ro.

Trong buổi đối thoại với ban lãnh đạo Coteccons (CTD) sáng nay, một cổ đông hỏi về tình hình bán hàng tại dự án Emerald 68. Phó tổng giám đốc Nguyễn Chí Thiện cho biết đến nay dự án này ghi nhận tỷ lệ bán hàng vào khoảng 80-90%.

Từ quý cuối năm 2023, Coteccons lần đầu tiên làm dự án bất động sản với Emerald 68 - căn hộ chung cư tại khu vực Thuận An (TP HCM) hợp tác cùng chủ đầu tư Lê Phong phát triển. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thuộc phân khúc trung cấp. Bước "lấn sân" của CTD đã làm nóng thêm xu hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của hàng loạt doanh nghiệp trong ngành khi trước đó Xây dựng Hòa Bình, Phục Hưng Holdings hay Fecon ... đã tiên phong.

Tuy nhiên, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTD - nhấn mạnh rằng: "Coteccons không ham muốn dấn thân vào bất động sản để phải gánh lấy những rủi ro vốn có của ngành này".

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons - trong buổi đối thoại cổ đông sáng 20/9. Ảnh chụp màn hình

Người đứng đầu doanh nghiệp nói hiện tại, mọi người bàn về Emerald 68 với sự hồ hởi và những con số tích cực. Tuy nhiên cách đây mới khoảng 1-2 năm, nhiều cổ đông vẫn thường thắc mắc và nghi ngờ về tính khả thi của mảng này vì thị trường đang rơi vào khủng hoảng. Điều này cho thấy bất động sản có tính chu kỳ và tiềm ẩn rủi ro.

Theo ông, Emerald 68 và một dự án sắp tới hợp tác cùng Công ty BEHS tại Long An sẽ giúp CTD tìm được công thức thành công trong việc bắt tay cùng các đối tác chiến lược để phát triển bất động sản. Doanh nghiệp này không muốn cạnh tranh trực tiếp với khách hàng của họ mà muốn đi đến mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi nhưng vẫn mang về biên lợi nhuận tốt với rủi ro thấp nhất có thể.

Ví dụ ở Emerald 68, họ kỳ vọng lợi tức đầu tư vào khoảng 20% với các rủi ro nằm trong tầm kiểm soát. Ông Bolat cho biết thêm bên cạnh lợi nhuận, doanh nghiệp này tham gia còn nhằm tạo điều kiện cho người lao động của họ sở hữu nhà riêng do chính mình xây nên. Hiện tại, nhân viên Coteccons chiếm khoảng 10% lượng khách mua hàng tại Emerald 68. Ông nói mục đích này thậm chí còn vượt trên cả lợi nhuận mang về.

Tóm lại khi bước chân vào lĩnh vực mới, ban lãnh đạo CTD xác định "đi chậm mà chắc", tức chỉ tham gia vào các dự án có biên lợi nhuận vừa phải, đổi lại rủi ro ở mức thấp. Ông Bolat tin rằng họ đang đi rất gần tới chỗ nắm bắt được "công thức thành công" này. Từ đó, Coteccons không chỉ bắt tay cùng các nhà phát triển bất động sản dân dụng mà còn có thể tham gia vào các dự án trung tâm dữ liệu, công nghệ xanh hay năng lượng xanh... với quy mô lớn hơn.

Tuy ban lãnh đạo Coteccons tuyên bố thực hiện dự án Emerald 68 không vì lợi nhuận, giới phân tích vẫn cho rằng mảng kinh doanh mới có thể "tô thêm gam màu tươi sáng" cho bức tranh tài chính của họ. Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), với quy mô sản phẩm 770 căn hộ và giá bán khoảng 45-50 triệu đồng một m2, dự án Emerald 68 kỳ vọng đem lại dòng tiền quanh 2.285 tỷ đồng. CTD góp vốn 49% nên có thể ghi nhận khoảng 450 tỷ đồng lợi nhuận tài chính trong giai đoạn 2026-2027.

Kết quả kinh doanh của Coteccons cũng đã phục hồi tốt trong thời gian qua. Theo báo cáo tài chính quý IV niên độ 2025, doanh thu lũy kế 12 tháng của công ty đạt gần 24.867 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước. Đây là mức lãi cao nhất của Coteccons kể từ năm 2020 - giai đoạn đại dịch và suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, liên lợi nhuận gộp đạt 2,6% - giảm 0,8% so với cùng kỳ do giá nguyên vật liệu và nhân công tăng.

Tính đến cuối niên độ 2025 (tức tháng 6/2025), tổng giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) chuyển tiếp đạt 35.353 tỷ đồng. Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng backlog sẽ tăng trưởng tốt trong niên độ tới do thị trường bất động sản hồi phục và CTD đã chứng minh được năng lực với các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, SunGroup... Song song đó, hệ thống nhân sự đã ổn định sau 2 năm tái cơ cấu sẽ phát huy trong giai đoạn thị trường thiếu nhân công như hiện nay.

BSC cho biết các số liệu hợp đồng ký mới của CTD vẫn rất tốt trong thời gian qua. Còn trong buổi đối thoại sáng nay, ban lãnh đạo Coteccons nói lượng backlog đã lên tới 45.000-50.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm tài chính mới.

Tất Đạt