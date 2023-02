Chủ tịch Công ty khoáng sản Bắc Giang bị bắt

Bắc GiangÔng Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, bị bắt do nghi tổ chức khai thác than vượt trữ lượng được cấp

Ngày 21/2, ông Dũng cùng ông Hà Văn Hoè, Tổng giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó tổng giám đốc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cùng tội danh, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An, bị khởi tố, tạm giam; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An, bị khởi tố.

Bị can Dương Văn Dũng (trái) và Hà Văn Hoè. Ảnh: Bộ Công an

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 5/2017 đến hết tháng 12/2022, Công ty Khoáng sản Bắc Giang cùng Công ty Xuân An đã khai thác than tại mỏ than Bố Hạ vượt trữ lượng được cấp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Bị can Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ảnh: Bộ Công an

Sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác than tại mỏ than Bố Hạ, huyện Yên Thế, từ cuối năm 2016. Mỏ có diện tích lộ thiên là 52,4 ha, thời hạn khai thác 10 năm, mỏ hầm lò là 76,5 ha, khai thác 26 năm.

Đầu năm 2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam từng yêu cầu công ty này kiểm tra hiện trạng các mốc giới khu vực và khai thác theo đúng ranh giới, công suất và giấy phép được cấp.

Phạm Dự