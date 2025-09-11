Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia bị bắt

Đăk LăkĐỗ Thanh Tâm - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia, bị cáo buộc lừa hơn 700 người "đầu tư sinh lời", chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Tâm bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Thanh Tâm lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, cuối năm 2016, Tâm là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia, sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) có trụ sở chính tại quận 7 cũ, TP HCM. Ngoài ra, ông này lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh thành và tổ chức các buổi hội thảo, đại hội tôn vinh, mời gọi huy động vốn của người dân.

Trong các cuộc hội thảo, tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% đến 96% trong 13-15 tháng, cùng nhiều khoản thưởng khác.

Tâm cũng vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi, và giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà ông này và doanh nghiệp đạt được để "câu dụ" người dân tin tưởng. Các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua "để đánh bóng tên tuổi và nâng uy tín công ty", theo công an.

Ngoài ra, Tâm còn đưa ra tin giả "được Phó Chủ tịch nước tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong kinh doanh".

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2017 đến năm 2019, Tâm cùng Công ty Hoàng Gia dụ dỗ hàng trăm người dân trên cả nước gửi tiền với hình thức đầu tư sinh lời. Ông này đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng.

Các bị hại tố cáo hành vi của Đỗ Thanh Tâm hồi năm 2021. Ảnh: Báo Công an TP HCM

Tổng cộng, Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào cảnh trắng tay. Tính đến nay, có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Tâm cùng Công ty Hoàng Gia.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa