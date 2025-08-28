Chủ tịch Công ty bất động sản Đô Thị Xanh bị truy nã

TP HCMBùi Tuấn Hùng, 41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Đô Thị Xanh bị cáo buộc cùng đồng phạm vẽ dự án "ma" để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt 180 tỷ đồng.

Ngày 28/8, Hùng bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Tuấn Hùng bị cảnh sát truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cho biết, Hùng, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, đã trực tiếp liên hệ với nhiều chủ đất tại huyện Củ Chi với mục đích làm dự án. Dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở, nhưng Hùng vẫn cùng cấp dưới là Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty Đô Thị Xanh), Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land) tự "vẽ" các dự án Green City, Green Town bán cho khách hàng, thu 95% giá trị hợp đồng.

Hùng bị cáo buộc vai trò đồng phạm với Uyn trong việc chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, Hùng cùng Hoàng Anh chiếm hưởng hơn 147 tỷ do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Lạc Việt và Vina Land.

Trong khi Ngô Thanh Uyn và Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng nhiều người khác bị bắt, Hùng đã bỏ trốn và bị cảnh sát truy nã.

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký kết hợp đồng, chuyển tiền để mua các dự án Green City, Green Town, Đô Thị Xanh 1 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City). Bị hại được mời đến Cơ quan CSĐT (Đội 2, Phòng PC03) Công an TP HCM tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, gặp điều tra viên - đại úy Ngô Văn Hiệp (số điện thoại: 0868177879) để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan; hoặc gửi đơn tố giác tội phạm kèm tài liệu qua đường bưu điện, trước ngày 31/8, để được bảo vệ quyền lợi.

Quốc Thắng