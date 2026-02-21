Chủ tịch CLB Thái Lan: 'Thai League là giải đấu mạnh nhất Đông Nam Á'

Thái LanChủ tịch Tanawat Nitikanchana khẳng định Thái Lan sở hữu giải vô địch quốc gia tốt nhất Đông Nam Á, sau khi CLB Ratchaburi lần đầu vào tứ kết AFC Champions League Two.

Ngày 18/2, Ratchaburi thua Persib Bandung 0-1 ở lượt về, nhưng vẫn thắng chung cuộc 3-1 ở vòng 1/8 AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Đây là lần đầu tiên đội bóng này vào tứ kết một giải đấu của LĐBĐ châu Á (AFC). Thái Lan cũng trở thành nước Đông Nam Á duy nhất có ba đại diện còn thi đấu ở hai giải châu Á, là ACL Elite và Two.

Bên cạnh Ratchaburi, Bangkok United hạ Macarthur của Australia 4-2 để vào tứ kết ACL Two. Ở ACL Elite, Buriram United đứng thứ tư vòng bảng miền đông, để gặp Melbourne City (Australia) ở vòng 1/8. Malaysia có Johor Darul Tazim vào vòng 1/8 ACL Elite gặp Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Singapore có Tampines Rovers vào tứ kết ACL Two gặp Bangkok United. Trong khi đó, các đại diện Việt Nam và Indonesia đều đã dừng bước.

Chủ tịch Tanawat Nitikanchana (giữa) của CLB Ratchaburi ăn mừng cùng cầu thủ sau khi thắng Persib Bandung tổng tỷ số 3-1 ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, vào ngày 18/2/2026. Ảnh: Ratchaburi FC

Chủ tịch CLB Ratchaburi Nitikanchana cho rằng thành tích này phản ánh vị thế dẫn đầu khu vực của các CLB Thái Lan. "Chúng tôi đã thắng nhà vô địch Việt Nam và Indonesia, dù mùa trước chỉ đứng thứ tư ở Thai League 1", ông viết trên Facebook cá nhân. "Điều đó cho thấy Thai League là giải đấu mạnh nhất Đông Nam Á".

Ở vòng bảng, Ratchaburi thua nhà vô địch V-League Nam Định 1-3 ở lượt đi trên sân khách, nhưng thắng 2-0 ở lượt về trên sân nhà, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Đến vòng 1/8, họ hạ nhà vô địch Indonesia Persib 3-0 ở lượt đi trên sân nhà, rồi thua 0-1 ở lượt về. Trong khi đó, ở vòng bảng ACL Elite, Buriram đã đánh bại nhà vô địch Malaysia Johor Darul Tazim 2-1.

Chủ tịch Nitikanchana cho biết bí quyết Ratchaburi đã thi đấu vì màu cờ sắc áo Thái Lan. Các cầu thủ thi đấu như chiến binh khi coi mỗi phút giây trên sân có thể là khoảnh khắc cuối cùng tại sân chơi châu lục. "Chúng tôi chiến đấu vì không biết liệu có thể kết thúc mùa giải quốc nội ở vị trí giành suất dự ACL mùa tới hay không. Thai League cạnh tranh cực kỳ khốc liệt", vị Chủ tịch này cho hay.

Thực tế, Thái Lan vẫn được ngầm thừa nhận sở hữu hệ thống giải đấu quốc nội tốt hàng đầu châu Á với 5 cấp độ. Giải nghiệp dư chia làm 12 vùng thi đấu, và bán chuyên có 38 CLB chia làm 6 vùng. Chuyên nghiệp có hạng Nhì với 6 vùng và 72 CLB, hạng Nhất có 18 CLB và giải VĐQG là 16 CLB.

Trên bảng xếp hạng cấp CLB của AFC, Thái Lan đứng thứ bảy, sau Arab Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Iran, Qatar. Điều này giúp Thai League có một suất chính thức và một suất play-off dự Cup C1 châu Á – ACL Elite, cùng hai suất chính thức dự ACL Two 2025-2026.

Trong khi đó, Malaysia đứng thứ 11 trên bảng AFC có một suất dự ACL Elite và một suất dự ACL Two. Việt Nam đứng thứ 14, chỉ có hai suất dự ACL Two. Indonesia đứng thứ 18 có một suất play-off dự ACL Two và một suất dự Challenge League.

Ngoài ra, các CLB Thái Lan cũng đi đầu trong nỗ lực kiếm tiền từ hoạt động thể thao, trong đó có các khoản thưởng từ AFC . Với việc vào vòng 1/8 ACL Elite, Buriram đã kiếm được 1,4 triệu USD, tức khoảng 36,3 tỷ đồng. Bangkok United và Ratchaburi lần lượt thu về 740.000 và 690.000 USD ở ACL Two.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội của Việt Nam kiếm được 440.000 USD, gồm 300.000 tiền thưởng tham dự ACL Two, 100.000 USD từ hai trận thắng tại vòng bảng, 80.000 USD tiền thưởng vào vòng 1/8 nhưng bị AFC trừ một nửa do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu. Đội từ thắng Tampines Rovers 4-0 thành thua 0-3 ở lượt đi, trước khi thua 1-3 ở lượt về. Kết cục này cũng khiến thầy trò HLV Mano Polking lỡ cơ hội nhận 160.000 USD tiền thưởng vào tứ kết.

